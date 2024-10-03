"Взорвался мне в лицо": Бритни Спирс пострадала при пожаре

Американская певица Бритни Спирс продолжает попадать в курьезные ситуации. После скандального развода с молодым мужем, драки с любовником-уголовником и танцев в полупрозрачных нарядов артистка стала жертвой несчастного случая.
Так, по данным издания E-online, в доме Спирс несколько месяцев назад произошел пожар из-за неудачной попытки разжечь камин. Обычно этим занимаются охранники певицы, однако в этот раз она решила сделать это самостоятельно.
Как результат - обгоревшие волосы, брови, ресницы и лицо Брит. От помощи медиков она отказалась, и несколько часов пыталась справиться с последствиями ожогов самостоятельно.
"Я была в своей комнате, зажгла огонь и вдруг он взорвался мне в лицо... На этот раз я просто бросила все это туда, и оно влетело мне в лицо и сожгло мои ресницы, брови и волосы. Это было очень плохо, но сейчас все хорошо", - рассказала Бритни Спирс.
Кто такая Бритни Спирс?
Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".
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