Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Взорвался мне в лицо": Бритни Спирс пострадала при пожаре

Анна Подгорная
3 октября 2024, 18:35
31
Поп-звезда лишилась волос и бровей из-за несчастного случая.
Бритни Спирс
Бритни Спирс новости - в доме Бритни Спирс произошел пожар / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американская певица Бритни Спирс продолжает попадать в курьезные ситуации. После скандального развода с молодым мужем, драки с любовником-уголовником и танцев в полупрозрачных нарядов артистка стала жертвой несчастного случая.

Так, по данным издания E-online, в доме Спирс несколько месяцев назад произошел пожар из-за неудачной попытки разжечь камин. Обычно этим занимаются охранники певицы, однако в этот раз она решила сделать это самостоятельно.

Как результат - обгоревшие волосы, брови, ресницы и лицо Брит. От помощи медиков она отказалась, и несколько часов пыталась справиться с последствиями ожогов самостоятельно.

видео дня

"Я была в своей комнате, зажгла огонь и вдруг он взорвался мне в лицо... На этот раз я просто бросила все это туда, и оно влетело мне в лицо и сожгло мои ресницы, брови и волосы. Это было очень плохо, но сейчас все хорошо", - рассказала Бритни Спирс.

Кто такая Бритни Спирс?

Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

Голливуд - последние новости:

Ранее звезда "Титаника", британская актриса Кейт Уинслет, впервые за почти три года полномасштабной войны публично высказалась про Украину и свое отношение к противостоянию нашей страны оккупанту.

Также стала известная причина загадочной смерти звезды сериала "Альф" - актера Бенджи Грегори. Тело "Брайана Таннера", самого младшего члена киносемьи, было обнаружено на парковке еще в июне.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Бритни Спирс новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Ещё
"Может последовать ракетная атака": Свитан предупредил о коварном плане Кремля

"Может последовать ракетная атака": Свитан предупредил о коварном плане Кремля

20:14Украина
Прямо над городом: в Беларуси взорвался российский "Шахед" - что известно

Прямо над городом: в Беларуси взорвался российский "Шахед" - что известно

19:25Мир
Возле Курской АЭС прогремели взрывы: РФ жалуется на атаку, OSINT публикует пожар в ангаре

Возле Курской АЭС прогремели взрывы: РФ жалуется на атаку, OSINT публикует пожар в ангаре

18:46Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накрыла почти 8-балльная буря: будет северное сияние из-за вспышек на Солнце

Украину накрыла почти 8-балльная буря: будет северное сияние из-за вспышек на Солнце

"Валерия со мной разведется": путинист Иосиф Пригожин рассказал, как возненавидел жену

"Валерия со мной разведется": путинист Иосиф Пригожин рассказал, как возненавидел жену

ВСУ будут постепенно отходить: что будет после захвата Угледара - Мусиенко

ВСУ будут постепенно отходить: что будет после захвата Угледара - Мусиенко

"Это очень плохо для военных": армию Украины ждут новые трудности - Ступак

"Это очень плохо для военных": армию Украины ждут новые трудности - Ступак

В Харькове - пожар, много раненых: РФ ударила КАБами по многоэтажке

В Харькове - пожар, много раненых: РФ ударила КАБами по многоэтажке

Последние новости

20:46

Украину может ждать самая массированная атака с сотнями ракет и дронов: что известно

20:39

Доводят до безумия: какие человеческие звуки нравятся котам - точный ответВидео

20:18

Почему рассыпать соль - плохая примета: истоки и значение

20:14

"Может последовать ракетная атака": Свитан предупредил о коварном плане Кремля

20:08

"Чем позже закончится война, тем хуже": назван неутешительный прогноз для украинцевВидео

После войны население Украины составит до 30 миллионов - демограф ГладунПосле войны население Украины составит до 30 миллионов - демограф Гладун
20:07

"Обстрел" Курской АЭС: в МИД ответили на истерику российских пропагандистовВидео

19:42

Удивительно, но гениально: для чего в кофе сыпать соду - ответ кроется во вкусеВидео

19:25

Прямо над городом: в Беларуси взорвался российский "Шахед" - что известно

19:10

Опыт гибридной войны в Израилемнение

Реклама
18:57

Билоножко разрешила Виннику вернуться в Украину, но при одном условии

18:46

Возле Курской АЭС прогремели взрывы: РФ жалуется на атаку, OSINT публикует пожар в ангареВидео

18:35

Эстония рассматривает возможность отправки своих военных в Украину

18:35

"Взорвался мне в лицо": Бритни Спирс пострадала при пожаре

18:29

Будут блестеть как из магазина: как отчистить ювелирные изделия в домашних условиях

18:27

С банковских счетов могут изъять пенсию: кого коснутся нововведения

17:43

Средняя зарплата в Украине выросла на 20%: кто зарабатывает больше всего

17:42

Каким будет курс доллара к середине октября: банкир рассказал, ждать ли "скачок"

17:41

Идеальное время: эксперт сказала, когда точно надо ложиться спать, чтобы выспаться

17:32

Россияне попали в газовоз на Черниговщине: взрыв убил трех человек, в том числе ребенкаФото

17:12

В Европе сделали прогноз о сроках войны с Россией и назвали два условия

Реклама
16:45

Украину обстреливают ракеты с иностранными деталями: Буданов упрекнул Запад

16:44

Необратимый путь Украины к членству в НАТО: Рютте сделал важное заявлениеФото

16:40

"Нас никогда не будет 42 млн": Украине надо адаптироваться к сокращению населения - ГладунВидео

16:25

Ахтем Сеитаблаев впервые рассказал про смерть отца

16:14

Как избавиться от запаха из обуви за 5 минут: гениальный и простой методВидео

15:58

Путин собрал полмиллиона солдат: для каких четырех городов есть угроза - Рыженко

15:53

Куда могут пойти войска РФ после оккупации Угледара: в ВСУ раскрыли планы врага

15:50

Прямо во время полета вертолета Лукашенко: "Шахеды" снова залетали в Беларусь

15:44

Появилась реакция Зеленского на выход ВСУ из Угледара: что сказал

15:43

89-летний Шерлок-путинист Василий Ливанов экстренно госпитализирован

15:28

"Не нарушит красные линии": Рютте назвал дату, когда обсудят разрешение Украине бить вглубь РФ

15:17

Продолжительность жизни будет расти: какой будет демография Украины через 10 лет

15:10

В работе Telegram произошел сбой: что известно и чем заменить мессенджер

15:09

Можно ли смывать унитаз с открытой крышкой: ответ сантехника удивит многих

14:53

Оборона Покровска и поход РФ на Днепр: Жданов оценил угрозу

14:50

Многие использовали их неправильно: что означают смайлики сердечки

14:45

Только настоящий детектив разгадает загадку: надо угадать, где спряталась мышь

14:39

"Свет будут включать на 2 часа": эксперт описал плачевный сценарий на зиму

14:20

Молитва, творящая чудеса: обращение к Святому Духу для исполнения желанийВидео

14:15

Новый генсек НАТО Рютте прибыл в Киев: ключевые заявленияФото

Реклама
13:59

Холостяк-13: названа дата премьеры нового сезона с Александром Тереном

13:58

Почему США помогают сбивать ракеты Израилю, а Украине - нет?мнение

13:43

Все мужчины имеют этот знак на теле: парень поразил Сеть одним сходством

13:31

Неожиданная причина: почему нельзя сгребать опавшие листья в октябре - объяснение

13:27

Кола, чай и крахмал: чем помыть окна, если закончилось специальное средство

13:25

Уголовной ответственности за СОЧ не будет: в Раде анонсировали новое решение

13:24

Октябрь будет не из легких: ученые назвали даты сильнейших магнитных бурь месяца

13:19

РФ может готовить "большой салют" по Украине ко дню рождения Путина - Коваленко

12:50

Склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35, СУ-34: дроны СБУ атаковали аэродром РФ

12:49

Функция, о которой знают единицы: как восстановить переписку в Viber

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять