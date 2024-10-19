"Я давно уже такая": бывшая жена Владимира Остапчука публично подколола его

Кристина Горняк посмеялась над бывшим мужем.

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Кристина Горняк показала, какие процедуры делает / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Остапчук, Кристина Горняк

Кратко:

Кристина Горняк вспомнила скандал Владимира Остапчука

Блогер доказала, что она 10 из 10

Бывшая жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука – Кристина Горняк публично подколола его.

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На своей странице в соцсетях Горняк вспомнила громкий скандал Остапчука, когда он публично оскорбил женщин. Ведущий тогда сказал, что если девушка не удаляет лишние волосы на теле, то она не на 10 баллов.

Так, Кристина написала, что она 10 из 10, поскольку удаляет лишние волосы и что это ее выбор, а не потому что кто-то раздает такие оценки внешности.

"Может, вы не знали еще, но смотрите, я точно 10 из 10. Да я давно уже такая, это мой сознательный выбор, а не потому, что кто-то такие оценки раздает. Так вот, это я о том, что я гладкая везде" ", – заявила Горняк.

Кристина Горняк показалась в кабинете лазерной эпиляции / фото: скрин instagram.com, Кристина Горняк

Кто такой Владимир Остапчук? Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.

Владимир Остапчук - последние новости по теме

Напомним, бывшая супруга известного украинского шоумена Владимира Остапчука, блогерка и нотариус Кристина Горняк рассказала, почему раздел совместно нажитого имущества все еще продолжается.

Ранее также Екатерина Полтавская подтвердила - она и Владимир расписались. В своем блоге в Instagram она опубликовала фото свадебного букета и ее с мужем рук, на которых красовались обручальные кольца. При этом журналистка отметила, что была только роспись, без свадебной церемонии.

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