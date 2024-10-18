"Я ушла сама": невестка-стриптизерша предательницы Наташи Королевой ошеломила решением

Мелисса Фокс заявила, что сама приняла решение поменять работу.

https://glavred.info/starnews/ya-ushla-sama-nevestka-striptizersha-predatelnicy-natashi-korolevoy-oshelomila-resheniem-10606400.html Ссылка скопирована

Мелисса Фокс стала визажисткой / коллаж: Главред, фото: stagram.com/melissa_foxs_/

Кратко:

Сын предательницы Королевой недавно женился

Жена Архипа Глушко работала стриптизершей

Мелисса Фокс нашла новую работу

Сын российской певицы Наташи Королевой, которая родом из Киева, но поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину, Архип Глушко не так давно женился на своей возлюбленной – Мелиссе Фокс.

видео дня

Как сообщают росСМИ, раньше девушка работала стриптизершей, но ушла из профессии. Невестка путинистки отмечает, что никакого давления на нее не было и она сама приняла такое решение.

"А из стрипа я ушла сама! Меня никто не заставлял, и никто условий никаких не ставил", — рассказала Мелисса.

Отметим, после свадьбы девушка решила пойти в бьюти-индустрию и сейчас подрабатывает визажистом.

Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред