"Я ушла сама": невестка-стриптизерша предательницы Наташи Королевой ошеломила решением

Кратко:
- Сын предательницы Королевой недавно женился
- Жена Архипа Глушко работала стриптизершей
- Мелисса Фокс нашла новую работу
Сын российской певицы Наташи Королевой, которая родом из Киева, но поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину, Архип Глушко не так давно женился на своей возлюбленной – Мелиссе Фокс.
Как сообщают росСМИ, раньше девушка работала стриптизершей, но ушла из профессии. Невестка путинистки отмечает, что никакого давления на нее не было и она сама приняла такое решение.
"А из стрипа я ушла сама! Меня никто не заставлял, и никто условий никаких не ставил", — рассказала Мелисса.
Отметим, после свадьбы девушка решила пойти в бьюти-индустрию и сейчас подрабатывает визажистом.
Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.
А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.
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