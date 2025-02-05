"Жалеть не нужно": зять-оккупант продюсера из РФ пропал без вести в Украине

Кратко:
- Где пропал муж-оккупант Пригожиной
- Сколько его уже нет
Дочь пропутинского российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина пожаловалась на то, что ее муж-оккупант пропал без вести в Украине.
Как пишет российский пропагандистский ресурс Стархит, 27-летняя Даная Пригожина лично сообщила, что ее муж-оккупант, видимо, удобряет украинские поля, так как больше года о нем ничего не слышно.
"Мой муж без вести пропавший уже год и два месяца. Новостей нет, хайпиться на этой теме мне не хочется. С каждым разом вопросов все больше и больше. Но, к сожалению, истина такова. Жалеть не нужно! Это жизнь", — написала Даная.
Ранее Пригожина рассказывала, как тяжело двухлетний сын переносит разлуку с родителем-оккупантом. "Каждый день "папа домой, папа дом", "мама, где папа?" — жалуется дочь продюсера на то, что ее муж-убийца пропал в Украине.
Зять путиниста Пригожина получил повестку в военкомат в сентябре 2022-го, когда началась частичная мобилизация в России. Однако тогда служить он не пошел — у него только родился ребенок. Больше чем через год, в декабре 2023-го, Ткаченко все же ушел на фронт добровольцем. "Новостей пока нет, к сожалению… Там все засекречено!" — говорила журналистам жена оккупанта.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред писал о том, что российская певица Валерия, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, недавно выпустила новый альбом, и он станет последним в карьере путинистки.
Ранее также Российская певица Валерия, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, отметила, что у нее с мужем, таким же путинистом, Иосифом Пригожиным часто возникают скандалы.
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Кто такая певица Валерия?
Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).
18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".
7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".
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