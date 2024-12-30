Звезда "Бісової пательні" Петрожицкая рассказала о новогодних пророчествах и сюрпризах для близких

"Вместо празднования Нового года пришлось ночью собирать чемоданы", - вспоминает Дарья Петрожицкая.

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Дарья Петрожицкая из Бісової пательні рассказала о своем Новом годе / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

2 января на канале 2+2 в 20:50 состоится премьера комедийного детектива "Бісова пательня" с Дарьей Петрожицкой. Сюжет разворачивается вокруг загадочного убийства во время финала кулинарного шоу. Капитан Орест (Артемий Егоров) до конца года должен найти преступника, чтобы получить желанное звание майора и устроить незабываемый новогодний праздник для дочери.

Популярная украинская актриса театра и кино Дарья Петрожицкая сыграла судмедэксперта, которая мечтает в новогоднюю ночь встретить свою любовь. Она делает все, чтобы 31 декабря быстрее закончить работу и пойти на вечеринку. Но события разворачиваются совсем не так, как она хочет, а судьба готовит для нее неожиданные сюрпризы.

Актриса рассказала о съемках в сериале, планах на Новый год и семейных традициях.

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"Моя героиня достаточно эксцентричная, любит свою работу и очень хочет встретить свою настоящую, большую любовь,По сюжету, ей предсказали, что это произойдет именно в новогоднюю ночь. И вот она очень спешит на вечеринку, где надеется встретить свою судьбу. Но многое мешает ей. Мне хотелось, чтобы моя героиня была простой девушкой, такой, как может быть каждая украинка ее профессии", - рассказала Дарья Петрожицкая в интервью bigmir.net.

Актриса призналась, что во время съемок ей пришлось изрядно померзнуть, ведь в павильоне было очень холодно. Также во время съемок ей пришлось искать "общий язык" с огромным тараканом, который был ее "партнером" на съемочной площадке.

После напряженного графика Дарья решила взять отпуск, чтобы восстановиться и провести время с родными. Она вместе с сестрой едет к своему жениху в Германию, где и встретит Новый год в кругу родных людей. Для них актриса готовит подарки-сюрпризы. По традиции праздничные пакеты будут разворачивать после наступления Нового года.

"Это для нас уже традиция. Мы собираемся вместе, готовим, смотрим какой-то концерт, чтобы создать праздничную атмосферу. В 12 загадываем желание и после наступления Нового года дарим друг другу подарки. Стараюсь, чтобы это были сюрпризы. Однажды, это было еще до начала полномасштабного вторжения, подарила нам путешествие в Египет! Эффект сюрприза чуть не испортился из-за того, что нужно было всем сделать тест на коронавирус. Но я выкрутилась, сказала, что плохо себя чувствую. Конечно такому подарку все были рады, но проблема была в том, что вылет был в 10 утра. Поэтому вместо празднования мы ночью собирали чемоданы", - поделилась Петрожицкая.

Она также рассказала, что будет готовить к праздничному столу. Говорит, что он будет выглядеть довольно скромно: запеченное мясо, легкие закуски, картофель, несколько видов салатов.

"С годами я поняла - зачем так много готовить? Особенно когда встречаем Новый год маленькой компанией. Зачем эти ночные объедания? Помню, когда-то, лет 10 назад, мы встречали Новый год большой компанией, с коллегами из Театра юного зрителя. У нас дома мы устроили костюмированную вечеринку, каждый придумывал себе образ. Было очень ярко. Поскольку в компании были веганы и вегетарианцы, я готовила три вида традиционного салата: классический, с вегетарианской колбасой и с тофу вместо яиц", - рассказала актриса.

Верит ли Дарья в новогоднюю магию, какие чудеса случались с ней и что загадает под бой курантов - подробнее читайте в интервью bigmir.net.

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