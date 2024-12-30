Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Звезда "Бісової пательні" Петрожицкая рассказала о новогодних пророчествах и сюрпризах для близких

Анна Подгорная
30 декабря 2024, 14:36
192
"Вместо празднования Нового года пришлось ночью собирать чемоданы", - вспоминает Дарья Петрожицкая.
Дарья Петрожицкая
Дарья Петрожицкая из Бісової пательні рассказала о своем Новом годе / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

2 января на канале 2+2 в 20:50 состоится премьера комедийного детектива "Бісова пательня" с Дарьей Петрожицкой. Сюжет разворачивается вокруг загадочного убийства во время финала кулинарного шоу. Капитан Орест (Артемий Егоров) до конца года должен найти преступника, чтобы получить желанное звание майора и устроить незабываемый новогодний праздник для дочери.

Популярная украинская актриса театра и кино Дарья Петрожицкая сыграла судмедэксперта, которая мечтает в новогоднюю ночь встретить свою любовь. Она делает все, чтобы 31 декабря быстрее закончить работу и пойти на вечеринку. Но события разворачиваются совсем не так, как она хочет, а судьба готовит для нее неожиданные сюрпризы.

Актриса рассказала о съемках в сериале, планах на Новый год и семейных традициях.

видео дня

"Моя героиня достаточно эксцентричная, любит свою работу и очень хочет встретить свою настоящую, большую любовь,По сюжету, ей предсказали, что это произойдет именно в новогоднюю ночь. И вот она очень спешит на вечеринку, где надеется встретить свою судьбу. Но многое мешает ей. Мне хотелось, чтобы моя героиня была простой девушкой, такой, как может быть каждая украинка ее профессии", - рассказала Дарья Петрожицкая в интервью bigmir.net.

Актриса призналась, что во время съемок ей пришлось изрядно померзнуть, ведь в павильоне было очень холодно. Также во время съемок ей пришлось искать "общий язык" с огромным тараканом, который был ее "партнером" на съемочной площадке.

После напряженного графика Дарья решила взять отпуск, чтобы восстановиться и провести время с родными. Она вместе с сестрой едет к своему жениху в Германию, где и встретит Новый год в кругу родных людей. Для них актриса готовит подарки-сюрпризы. По традиции праздничные пакеты будут разворачивать после наступления Нового года.

"Это для нас уже традиция. Мы собираемся вместе, готовим, смотрим какой-то концерт, чтобы создать праздничную атмосферу. В 12 загадываем желание и после наступления Нового года дарим друг другу подарки. Стараюсь, чтобы это были сюрпризы. Однажды, это было еще до начала полномасштабного вторжения, подарила нам путешествие в Египет! Эффект сюрприза чуть не испортился из-за того, что нужно было всем сделать тест на коронавирус. Но я выкрутилась, сказала, что плохо себя чувствую. Конечно такому подарку все были рады, но проблема была в том, что вылет был в 10 утра. Поэтому вместо празднования мы ночью собирали чемоданы", - поделилась Петрожицкая.

Она также рассказала, что будет готовить к праздничному столу. Говорит, что он будет выглядеть довольно скромно: запеченное мясо, легкие закуски, картофель, несколько видов салатов.

"С годами я поняла - зачем так много готовить? Особенно когда встречаем Новый год маленькой компанией. Зачем эти ночные объедания? Помню, когда-то, лет 10 назад, мы встречали Новый год большой компанией, с коллегами из Театра юного зрителя. У нас дома мы устроили костюмированную вечеринку, каждый придумывал себе образ. Было очень ярко. Поскольку в компании были веганы и вегетарианцы, я готовила три вида традиционного салата: классический, с вегетарианской колбасой и с тофу вместо яиц", - рассказала актриса.

Верит ли Дарья в новогоднюю магию, какие чудеса случались с ней и что загадает под бой курантов - подробнее читайте в интервью bigmir.net.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Рекордные потери РФ в Донецкой области: Сырский назвал цифры

Рекордные потери РФ в Донецкой области: Сырский назвал цифры

16:43Украина
Полная ликвидация МСЭК с 1 января: Зеленский подписал закон - что изменится

Полная ликвидация МСЭК с 1 января: Зеленский подписал закон - что изменится

15:55Украина
"Накоплено много ракет": в СНБО предупредили об угрозе массированного удара РФ

"Накоплено много ракет": в СНБО предупредили об угрозе массированного удара РФ

15:02Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ударит -8 градусов: когда в Украине выпадет снег

Ударит -8 градусов: когда в Украине выпадет снег

Жених Ани Лорак показал настоящее лицо певицы и ее дочери

Жених Ани Лорак показал настоящее лицо певицы и ее дочери

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Водителям на заметку: что произойдет, если залить старый бензин в бак авто

Водителям на заметку: что произойдет, если залить старый бензин в бак авто

Горячая фаза войны не закончится в 2025 году, Россию ждут неприятные сюрпризы – Огрызко

Горячая фаза войны не закончится в 2025 году, Россию ждут неприятные сюрпризы – Огрызко

Последние новости

17:08

Большой обмен пленными: домой вернулись украинские военные

16:51

Оля Цибульская прокомментировала развод с мужем: "Просто не делаю"

16:46

Суджа будет встречать Новый год украинской: эксперт развенчал мифы об успехе РФ

16:43

Рекордные потери РФ в Донецкой области: Сырский назвал цифры

16:42

Почему коты много спят: ответ ветеринара удивит хозяев

Горячая фаза войны не закончится в 2025 году, Россию ждут неприятные сюрпризы – ОгрызкоГорячая фаза войны не закончится в 2025 году, Россию ждут неприятные сюрпризы – Огрызко
16:12

Украинский производитель гемостатиков "Сента Фарм" профинансировал обучение саперов

16:11

Знаки зодиака, которые обречены на небывалый успех в 2025 году

16:04

Какие цвета одежды надеть на Новый год: советы для всех знаков зодиака

15:55

Полная ликвидация МСЭК с 1 января: Зеленский подписал закон - что изменится

Реклама
15:48

Простое средство мгновенно решит проблему: как остановить запотевание окон авто

15:33

Для наступления на два города: оккупанты хотят захватить важный участок фронта

15:28

"Этот подарок проклят": мужчина рассказал о рождественском сюрпризе от свекрови

15:02

"Накоплено много ракет": в СНБО предупредили об угрозе массированного удара РФ

14:53

"Переговоры ни о чем": Огрызко сказал, почему Украина и РФ не смогут договоритьсяВидео

14:40

Почему кошка мяукает без причины: как решить проблему

14:36

Звезда "Бісової пательні" Петрожицкая рассказала о новогодних пророчествах и сюрпризах для близких

14:27

Проверьте свою гениальность: лишь 1% людей с острым зрением могут найти три яблока за 5 сек

14:13

Не просто маркировка: почему на колесах пишут "R" - водители будут удивлены

14:13

Как быстро размягчить сливочное масло: хитрый трюк с обычной тарелкой

14:04

Как сейчас выглядят актеры "Один дома" - главной новогодней кинокомедии

Реклама
13:44

Сотни тысяч ракет и снарядов в пути: Байден о новом пакете помощи Украине

13:42

Беременные звезды: кто из украинских знаменитостей станет родителем в 2025 году

13:34

США выделяют Украине 15 млрд долл из замороженных российских активов: детали

13:24

В Раде предлагают сделать свободное пересечение границы для студентов - детали

13:02

Украину накроет потепление: в каких областях ударит +11 градусов 1 и 2 января

13:01

Выветривается моментально: что убивает запах алкоголя

12:50

Трамп хочет, как и обещал, быстро закончить войну, но не за сутки, а за "многие месяцы" – Огрызко

12:46

Союз Фицо с Путиным: в Словакии раскипятились после громких обвинений Зеленского

12:25

"Удачная для врага атака на госреестры – следствие пренебрежения защитой данных", - "Тихоход" предупреждает о новых угрозах актуально

12:17

Растает за 5 минут: чем убрать лед с лобового стекла

12:12

Леся Никитюк показала утреннюю идиллию с бойфрендом на редком фото

12:04

Звезды, которых потеряла Украина в 2024 году: кто умер из знаменитостей

11:55

Сибига встретился с новым лидером Сирии: что известноВидео

11:55

Где спрятались 86 и 35: только самые внимательные найдут числа за 6 секунд

11:37

Ракетным ударом на Запорожье уничтожен штаб РФ вместе с оккупантамиВидео

11:35

Вопрос времени: РФ развалится, хоть на Западе такого поворота не хотят - экспертВидео

11:16

Путин попал в список самых больших неудачников 2024-го в рейтинге Politico Playbook

11:15

Любовный гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января

10:59

Трамп ослабил риторику относительно обещаний завершить войну "за сутки" - The Hill

10:36

Доллар по 47 гривен: украинцев предупредили о возможном скачке курса в 2025 году

Реклама
10:33

В Польше предложили запретить въезд военным из Украины: детали скандала

10:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 30 декабря (обновляется)

10:22

"Тогда РФ отступит": для завершения войны должны сработать 3 фактора - ОгрызкоВидео

10:19

Финансовый гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января

10:01

Лысеет: Волочкова удивила внешним видом

09:50

Серьезные цифры: Наев сказал, на сколько лет войны хватит солдат в России

09:44

Гороскоп Таро на неделю с 30 декабря по 5 января: Водолеям - деньги, Ракам - шанс

09:39

В школах Беларуси запретили Санта Клауса, Jingle Bells и колядки – СМИ

09:25

Гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января: Ракам - риск, Тельцам - перемены

09:24

Гороскоп на завтра 31 декабря: Тельцам - большое удовольствие, Весам - исполнение желаний

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять