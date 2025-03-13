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Звезда фильмов "Брат" и путинист Сухоруков попал в больницу с острым инфарктом

Анна Подгорная
13 марта 2025, 12:31
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В прессе появились подробности о состоянии актера, который хотел рисовать диктатора РФ на иконах.
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков в больнице - у путиниста острый инфаркт миокарда / коллаж: Главред, фото: kino-teatr.ru

Кратко:

  • У фаната путина и войны в Украине Сухорукова произошел инфаркт
  • Пропагандисту сделали операцию

Российский актер-путинист Виктор Сухоруков уже вторую неделю лежит в одной из столичных больниц страны-оккупанта, куда был госпитализирован 3 марта с признаками острого инфаркта миокарда. Как сообщают росСМИ, артист перенес операцию на открытом сердце.

Во время хирургического вмешательства врачам пришлось создавать условия искусственного кровообращения чтобы провести коронарное шунтирование. Также операция показала, что это - второй инфаркт миокарда у Сухорукова. Первый он перенес еще в 2008 году, но сам он об этом не знал, и к врачам не обращался.

видео дня

Сейчас путинист находится на реабилитации, в связи с которой был вынужден отменить все свои выступления.

Виктор Сухоруков
Пропагандист Сухоруков уже вторую неделю лежит в больнице / kino-teatr.ru

Виктор Сухоруков не только в кино играл людей со скверным характером и сомнительными моральными качествами - это амплуа целиком отражает его внутреннее состояние. Диктатора путина он поддерживает, считает "сильнейшей личностью" и убежден, что "его можно на иконе рисовать", а полномасштабную войну в Украине считает "кровной, жизненной необходимостью".

Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков оправдывает российскую агрессию и фанатеет от директора страны на болотах / kino-teatr.ru

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Кто такой Виктор Сухоруков?

Виктор Сухоруков - советский и российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа. 7 января 2023 года Сухоруков внесен в санкционные списки Украины лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины", сообщает Википедия.

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