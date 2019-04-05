Госпитализация Сухорукова: стало известно о состоянии звезды фильма Брат

Состояние травмированного Виктора Сухорукова удовлетворительное, сообщили в Институте Склифосовского / Скриншот видео с youtube.com

Российский актер, звезда культовых фильмов Брат и Брат-2 Виктор Сухоруков находится в травматологическом отделении московского Института Склифосовского.

Состояние Сухорукова удовлетворительное, сообщил в справочной службе института, пишет агентство Москва.

Агентство узнало, что у актера температура была 36,5.

"Он (Сухоруков — Ред.) лежит в первом травматологическом. Состояние удовлетворительное…", — сообщили в Институте Склифосовского.

Напомним, в Москве в театре им. Моссовета Виктор Сухоруков упал на сцене во время трагикомедии Встречайте, мы уходим и серьезно повредил руку. Актер говорил, что сломал руку, или она у него "вылетела". СМИ писали, что Сухорукова увезли в Институт Склифосовского.

Справка. Виктор Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в Орехово-Зуево Московской области тогда еще СССР. Актер сыграл одну из главных ролей в фильмах Брат и Брат 2. В 2008-м Сухоруков получил звание народного артиста РФ.