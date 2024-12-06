Звезда Мастер Шефа беременна: нежное фото

Коротко:
- Лиза Глинская сообщила о беременности
- Что сделала звезда
Украинская кондитер и звезда шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская, которая недавно сообщила, что находится в Украине, поделилась радостной новостью.
Кулинар и телеведущая ждет ребенка. Прекрасным фото она поделилась на своей странице в Instagram.
"Друзья, с Днем святого Николая! Пусть этот день наполнит ваши сердца добром, теплом и верой. Пусть в вашей жизни всегда будет место для радости, света и добрых дел! Верьте в чудеса, они ведь всегда рядом!" - написала она.
На фото ведущая позирует в роскошном платье в цветы, где виден ее уже немаленький живот. Она выглядит счастливой и невероятно красивой.
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Напомним, ранее Елизавета Глинская рассказала, что около 15 лет назад потеряла ребенка при родах. Это был тяжелый эпизод в ее жизни, и хоть сейчас она счастлива в браке, и воспитывает сына мужа от предыдущих отношений, она не теряет надежду однажды стать мамой.
Елизавета Глинскаяоколо 15 лет назад потеряла ребенка при родах. Это был тяжелый эпизод в ее жизни, и хоть сейчас она счастлива в браке, и воспитывает сына мужа от предыдущих отношений, она не теряет надежду однажды стать мамой.
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Кто такая Лиза Глинская?
Елизавета Глинская - кондитер, победительница 2 сезона кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Обучалась во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, где изучала кулинарию и кондитерское искусство. Появляется на телевидении в качестве кулинарного эксперта и судьи (шоу "Все буде добре", "Все буде смачно!", "МастерШеф-9", "МастерШеф. Профессионалы" и пр.). Автор мастер-классов по кондитерскому искусству и кулинарных книг. Открыла собственную школу кондитерского искусства GL.
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