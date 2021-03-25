1+1 поменял правила 11 сезона Голоса країни посреди шоу

Телеканал 1+1 рассекретил, что на проекте Голос країни неожиданно меняются правила - с наступлением нового этапа тренировочного лагеря.
Телеканал 1+1 принял решение привлечь на помощь тренерам других исполнителей . На шоу Голос країни 2021 пригласили звезд, которые уже были в составе тренеров, и более молодых и неопытных звезд.
Новый этап начнется 28 марта - с 10 выпуска шоу Голос країни.
В первом этапе Нокаутов на шоу Голос выйдут европейский хитмейкер и экс-тренер Голосу країни Дан Балан, который будет помогать Тине Кароль в нелегком выборе участников. Советником Начинающей Наде Дорофеевой стала хип-хоп исполнительница Alyona Alyona, певец и продюсер Дима Монатик получил помощь фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлии Саниной, а Ивана Дорна позвали работать с Олегом Винником.
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Советники будут помогать тренерам делать правильный выбор, чтобы определить, кто пройдет в финал шоу.
Напомним, участники, оставшиеся после вокальных боев, распределяются наставником на пары, они сами выбирают композиции, с которыми они будут бороться за участие в прямых эфирах.
В каждой паре участники выступают отдельно, по очереди. В каждом нокауте наставник определяет победителя — артиста, который будет выступать в прямых эфирах, — и проигравшего — участника, который покинет шоу. Наставники могут менять свое мнение в течении нокаутов, пересаживая участников на "стулья".
Но, в конечном результате, у каждого тренера должно остаться по 4 кандидата на прямые эфиры.
Напомним, что все новые выпуски шоу Голос на 1+1 выходят по воскресеньям в 21-00.