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1+1 поменял правила 11 сезона Голоса країни посреди шоу

25 марта 2021, 10:53

Телеканал 1+1 рассекретил, что на проекте Голос країни неожиданно меняются правила - с наступлением нового этапа тренировочного лагеря.

Голос країни 2021
Голос країни 2021 / 1+1

Телеканал 1+1 принял решение привлечь на помощь тренерам других исполнителей . На шоу Голос країни 2021 пригласили звезд, которые уже были в составе тренеров, и более молодых и неопытных звезд.

Новый этап начнется 28 марта - с 10 выпуска шоу Голос країни.

В первом этапе Нокаутов на шоу Голос выйдут европейский хитмейкер и экс-тренер Голосу країни Дан Балан, который будет помогать Тине Кароль в нелегком выборе участников. Советником Начинающей Наде Дорофеевой стала хип-хоп исполнительница Alyona Alyona, певец и продюсер Дима Монатик получил помощь фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлии Саниной, а Ивана Дорна позвали работать с Олегом Винником.

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Голос країни 2021
Голос країни 2021 - Дима Монатик и Юлия Санина / 1+1

Советники будут помогать тренерам делать правильный выбор, чтобы определить, кто пройдет в финал шоу.

Голос країни 2021
Голос країни 2021 - Олег Винник и Иван Дорн / 1+1

Напомним, участники, оставшиеся после вокальных боев, распределяются наставником на пары, они сами выбирают композиции, с которыми они будут бороться за участие в прямых эфирах.

Голос країни 2021
Голос країни 2021 - Тина Кароль и Дан Балан / 1+1

В каждой паре участники выступают отдельно, по очереди. В каждом нокауте наставник определяет победителя — артиста, который будет выступать в прямых эфирах, — и проигравшего — участника, который покинет шоу. Наставники могут менять свое мнение в течении нокаутов, пересаживая участников на "стулья".

Голос країни 2021 Надя Дорофеева и alyona alyona
Голос країни 2021 Надя Дорофеева и alyona alyona / 1+1

Но, в конечном результате, у каждого тренера должно остаться по 4 кандидата на прямые эфиры.

Напомним, что все новые выпуски шоу Голос на 1+1 выходят по воскресеньям в 21-00.

Тина Кароль Иван Дорн Надя Дорофеева Юлия Санина Дмитрий Монатик Dan Balan Олег Винник Alyona Alyona Голос Країни 11 сезон онлайн
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