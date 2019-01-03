''Просрал карьеру'': Лолита оригинально попрощалась с Крисом Кельми

Лолита оригинально попрощалась с Крисом Кельми / Фото: Instagram/Лолита Милявская

Российская певица Лолита Милявская прокомментировала смерть известного певца Криса Кельми, который ушел из жизни 1 января в своем доме в Подмосковье.

Она назвала Криса одним из немногих известных ей гениев – добавив, что тот "просрал" свою карьеру.

"Знаешь, Крис, я не знаю ни одно человека, ну, из гениев. Ты один из немногих на земле, кто таким удивительным образом просрал свою земную карьеру. Ты мог гораздо больше", — заявила Милявская у себя в Instagram.

Она сравнила его творчество с "Машиной времени", которых больше всего знают по песне "Вот новый поворот" – то есть с артистами, после которых остается всего по одной песне.

Впрочем, она признала, что это "достаточно много, потому что это переживает поколения".

Ранее в России представители шоу-бизнеса комментировали смерть Криса Кельми. В частности, музыкальный продюсер Евгений Фридлянд заявил: "Красавчик, музыкант, любимец девушек и публики, но запомнят, к сожалению, алкоголика".