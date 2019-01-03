Руслана в Новый год отыграла многочасовой концерт на чистой солнечной энергии

Украинская певица, победительница "Евровидения-2004" Руслана Лыжичко в качестве Посла Возобновляемой Энергии в мире провела концертное шоу в новогоднюю ночь на чистой энергии солнца, бросив вызов существующей старой энергосистеме.

Символично, что шоу, как начало масштабного проекта, состоялось в самом солнечном регионе Украины, в Бессарабии, в городе Измаил.

Непосредственно у места проведения акции были установлены солнечные панели и накопители солнечной энергии, заряженные от яркого солнца Бессарабии, что и обеспечило 100% чистой энергией весь комплекс.

Гостям праздника представили видео, отснятое на орбите Земли немецким космонавтом, который обращался к будущим поколениям и говорил о важности перехода на чистую энергию и сохранении планеты. Видеоприветствия к гостям мероприятия записали Глава всемирной ветроэнергетической ассоциации, член исполнительного комитета глобальной платформы Global 100%RE , Стефан Гзаенгер (Германия) и Глава ветроэнергетической ассоциации Европы "WindEurope Associacion", Джайлз Диксон (Бельгия). Группа компаний "Метрополия", во главе с Генеральным директором Виктором Куртевым, стала не только вдохновителем мероприятия, а организатором и принимающей стороной.

Засвидетельствовать свое уважение и принять участие в уникальном событии приехали лидеры индустрии и влиятельные эксперты в сфере возобновляемой энергетики из Украины и Европы. На мероприятии присутствовал один из ключевых мировых экспертов, автор первого закона о "зеленом тарифе", Ханс-Йозеф Фелль (Германия). В своей речи он рассказал о важности перехода украинцев к возобновляемым источникам и полной энергонезависимости.

За минуту до Нового года, на глазах у изумленной публики и перед объективами камер, весь комплекс был отключен от "старой" энергии.

Ровно в полночь нажатием кнопки Руслана запустила Чистую энергию, питавшую всю энергосистему места проведения акции 100% возобновляемой энергией, и символически назвала ее "Ноев Ковчег".

"Я никогда еще не чувствовала такой сильной разницы между прошлым и будущим. Еще никогда у меня не было такого сильного ощущения, что в прошлом от меня мало что зависело. Зато в будущем от меня зависит практически все. Эта кнопка перехода на собственную чистую энергию солнца и ветра, произведенную со 100% Renewable источников, на самом деле находится в голове. Эту кнопку со старой, якобы "недорогой" энергией, за которую мы платим ценой жизни планеты, своего здоровья и будущего, надо найти и переключить у себя в голове!" - очень эмоционально поделилась своими ощущениями Руслана.

Инициатива названа "Go RE100!" и подразумевает призыв цивилизационного перехода на возобновляемую энергию без войн за энергоресурсы.

Встретив Новый год, Руслана в сопровождении музыкантов исполнила новые песни, свои самые популярные хиты и рождественские колядки. Подпевая артистке, зрители в зале устроили флешмоб, целью которого было поймать зеркалами лучи прожекторов, созданных солнечной энергией. Необычная публика восторженно принимала Руслану и была вдохновлена ее идеей перехода на солнечную энергию.

"Только Руслана могла рискнуть и вместе с нами сделать такой масштабный проект в новогоднюю ночь! В этом году мы еще собираемся сделать много интересных событий для перехода как можно большего количества людей на Чистую энергию!" - прокомментировал событие организатор и генеральный директор группы компаний "Метрополия" Виктор Куртев.

Сразу за Русланой на сцене появилась певица Златна Мария.

Вечер продолжили зажигательными болгарскими ритмами "Фа-Диез".

Новогоднее настроение и танцевальные ритмы задавал диджей вечера – Саня Дымов.

Один из организаторов и вдохновителей проекта #ReNewYear, генеральный директор группы компаний "Метрополия" Виктор Куртев прямо на сцене запустил таймер - обратный отсчет до открытия новой звезды созвездия солнечных станций Бессарабии – Порт-Солар.

Энергии, накопленной от солнца в этот зимний новогодний день, было достаточно для продолжения праздничного шоу до самого утра. И хозяин клуба признался, что хочет оставить свой комплекс на чистой энергии и уже не переключаться на "старую".

#ReNewYear стал новым символом и брендом наступающего года, и возможно всего десятилетия.

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