Солистка Ночных снайперов Арбеника попала в больницу с сердечным приступом

Диана Арбенина попала в больницу во Франции / Super.ru

Во Франции 17 января в результате сердечного приступа госпитализировали известную российскую певицу, фронтмена группы "Ночные снайперы" Диану Арбенину.

"Доброе утро, страна! Вы не пугайтесь, со мной всё в порядке. Я просто нахожусь во французской больнице, потому что очень люблю кататься на лыжах. Ну, у каждого должно быть чуть-чуть безумия. Это безумие есть и во мне. Франция — хорошая страна, недаром я её люблю и симпатизирую французам. Французские врачи — это, конечно, сила, силища. Берегите себя!" – цитирует Арбенину российский пятый канал.

Официальный представитель исполнительницы заверила, что квалифицированную помощь французских медиков Арбенина получила и сейчас угрозы для ее жизни нет.

Группа не планирует отменять ближайшие концерты, хотя фанаты крайне обеспокоены состоянием здоровья артистки.

"До сих пор медикам не удаётся полностью снять боль, хотя состояние артистки, к счастью, стабилизировалось и угрозы жизни нет. В настоящее время Диану Арбенину продолжают обследовать", - говорит секретарь группы Мария Кохель.

Представитель Арбениной рассказала, что приступ у артистки длился на протяжении 16 часов.

Между тем, российские дипломаты во Франции констатируют, что об инциденте им ничего неизвестно, за помощь в консульство никто не обращался.

Как ранее сообщалось, Арбенина призналась, что для ее группы "Ночные спайперы" на территории России начали массово отменять концерты после ее откровенного выступления перед жителями "ДНР".