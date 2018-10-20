Российская рокер Арбенина рассказала о проблемах с концертами из-за Украины

Арбенина рассказала о своих проблемах из-за Украины / Фото: скриншот из видео

Российская рок-певица Диана Арбенина призналась, что для ее группы "Ночные спайперы" на территории России начали массово отменять концерты после ее откровенного выступления перед жителями "ДНР".

В интервью YouTube-проекту "А поговорить?" рокер рассказала, что со сцены извинилась перед поклонниками с оккупированных территорий за то, что ее "коллеги по цеху" не приезжают, чтобы поддержать охваченные войной регионы.

"30 или 50 концертов отменились. Неплохо, правда? Меня бросили в какую-то странную машину. Хотя я не извинялась за Россию перед Украиной. Это бред сивой кобылы. Я сказала, что сочувствую людям на Донбассе, потому что они оказались в страшном для Украины времени", - заявила Арбенина.

Певица созналась, что беспрепятственно смогла выступить только в четырех городах. В остальных организаторы придумывали различные причины, чтобы отменить концерт "Ночных снайперов".

"Я, конечно, благодарна Воронежу, Екатеринбургу, Москве и Питеру — потому что эти четыре города выстояли. А во всех остальных городах почему-то сразу крыша "потекла" на площадках. Звонили организаторы и говорили: "Вы знаете, а у нас тут ремонт начался. Поэтому концерта быть не может", - продолжила она.

Арбенина рассказала, что ей предлагали распустить группу, однако о такой перспективе певица не хотела даже думать. Причиной она называет "цепную реакцию", поскольку организаторы, как правило, тесно сотрудничают друг с другом.

"Я думаю, что это цепная реакция. Первым пал город Владимир. Там отменили первый концерт. А потом же все организаторы связаны между собой. Они друг друга знают и плывут в одной лодке", - сказала рокер.

Напомним, участник нацотбора на Евровидение SunSay своим участием в видео рэпера "Басты" оказался в эпицентре очередного скандала из-за связи со сторонниками "ДНР".