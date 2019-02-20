Известная украинская певица перенесла сложную операцию

Наталья Валевская решилась на операцию / https://www.facebook.com/ValevskaOfficial

Украинская певица Наталья Валевская призналась в сети, что много лет с мужем Владимиром пытается завести ребенка, но попытки не увенчивались успехом.

Чтобы забеременеть, артистка обратилась в одну из киевских частных клиник, и ей пришлось лечь на операционный стол.

"Сознательно делаю следующий шаг и ложусь на операцию ради своего здоровья и для здоровья нашего будущего малыша. Это не пост жалости. Своим примером я хочу показать другим парам, которые так же, как мы с Владимиром, много лет ждут чудо, чтобы они были смелыми и не теряли надежду!", - написала артистка в Facebook.

Наталья Валевская с мужем Владимиром / https://www.facebook.com/ValevskaOfficial

Вскоре после первого сообщения артистка выложила фото из больницы, отметив, что операция прошла успешно.

"Операция прошла хорошо, спасибо всем за поддержку. Обнимаю, мои хорошие", - сообщила певица.

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