"Она тихо загибалась": стало известно о неудачной пластической операции Пугачевой

Пугачева решилась на пластическую операцию ради молодого любовника / Фото: viva.ua

Легенда советской эстрады Алла Пугачева стала жертвой пластических хирургов и едва не попрощалась с жизнью после неудачной операции в Швейцарии.

Как рассказала изданию СтарХит ее близкая подруга Мила Андреева, певица решила омолодить внешность в 90-х ради молодого любовника, известного в то время певца Сергея Челобанова.

Женщина вспоминает, что разница в возрасте у Пугачевой с молодым избранником составляла 12 лет, поэтому Примадонна решилась на пластику. Артистка остановила свой выбора на элитной клинике в Швейцарии, которая давала гарантии хорошего результата. Однако во время операции певице занесли инфекцию.

Читайте такжеАлла Пугачева рассказала, из-за кого завершила сольную карьеру" Операция прошла неудачно, ей занесли инфекцию. Постоянно поднималась температура, она исхудала и тихо загибалась, на нее страшно было смотреть. Слава Богу, спасли врачи московской клиники, когда стало совсем худо", - рассказывает Андреева.

Подруга Пугачевой вспоминает, что женщины сблизились еще в те годы, когда певица была замужем за Александром Стефановичем. Андреева помогла супругам приобрети мебель, которая в советское время считалась дефицитом. Впоследствии между ними завязались многолетние дружеские отношения.

Напомним, сьемки в развлекательном шоу "Сегодня вечером", посвященному композитору Игорю Николаеву, едва не закончились для легендарной российской певицы Аллы Пугачевой трагедией.