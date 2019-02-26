Больше не блондинка: Шарлиз Терон кардинально сменила имидж

Известная голливудская актриса Шарлиз Терон появилась на красной дорожке 91-ой церемонии вручения наград премии "Оскар-2019" в обновленном имидже.

Знаменитость, которой недавно приписывали роман с Брэдом Питтом, перекрасила привычные белокурые волосы и стала брюнеткой.

Для торжественной церемонии легендарной кинопремии Терон выбрала длинное платье в пол голубого цвета от Dior. "Изюминкой" наряда стал глубокий вырез на спине - звезда отказалась от нижнего белья, что добавило пикантности ее облику.

Свой образ 43-летняя Звезда дополнила лаконичными украшениями от Bulgari.

Ранее Шарлиз Терон сексуально позировала для глянца.