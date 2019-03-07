"Волнительная": украинская актриса восхитила "мокрым" снимком в купальнике

Антонина Паперная поделилась "мокрым" фото в купальнике / instagram.com/tonya_papernaya

Дочь народной артистки Украины Ольги Сумской — актриса Антонина Паперная, опубликовала фотографию, на которой запечатлена мокрой в купальнике.

Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram, но не уточнила, где он был сделан.

На фото Паперная запечатлена в соблазнительной позе на фоне зелени, на нее льются струи воды.

От снимка пришли в восторг ряд интернет-пользователей. "Как волнительна ты в последнее время!!!" — поделился мнением aleksandroleksandr.

"…Тоня, это шедевр", — считает nushanik. "Красоточка!!!" — написал saniaermolaeff.

Антонина Паперная поделилась "мокрым" фото в купальнике / instagram.com/tonya_papernaya

Напомним, в августе 2017 года стало известно, что Антонина Паперная родила девочку от российского актера Владимира Яглича. Позже Ольга Сумская сказала, что малышку назвали Евой.