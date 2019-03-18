"Шикардос": Maruv снялась в фотосессии для турецкого глянца

18 марта 2019, 00:03

Компанию певице составил знаменитый диджей и соавтор ее песен.

  • Maruv для турецкого глянца Фото: Instagram/maruvofficial
  • Maruv для турецкого глянца Фото: Instagram/maruvofficial
  • Maruv для турецкого глянца Фото: Instagram/maruvofficial
  • Maruv для турецкого глянца Фото: Instagram/maruvofficial
  • Maruv для турецкого глянца Фото: Instagram/maruvofficial
  • Maruv для турецкого глянца Фото: Instagram/maruvofficial
  • Maruv для турецкого глянца Фото: Instagram/maruvofficial

Известная певица Maruv, которая после скандала отказалась представлять Украину на Евровидении, приняла участие в стильной фотосессии для турецкого глянцевого издания Hello! 

Снимки исполнительница обнародовала в Instagram и представила своего партнера по фотосету – знаменитого в Турции ди-джея и продюсера Фарука Сабанджы, который является соавтором песни Maruv For You.

Традиционно сексапильная певица позировала перед камерой в откровенных нарядах, подчеркивающих все достоинства ее безупречной фигуры. На страницах глянца она предстала в черном прозрачном наряде, сквозь которое просвечивалось соблазнительное нижнее белье. Пикантный образ артистка дополнила шляпкой и сапогами.

Читайте также"Не люблю границы": Maruv отказалась быть частью украинской "касты"Второй образ Maruv для фотосессии - ультракороткое кожаное мини-платье, которое подчеркнуло стройные ноги звезды и ее пышный бюст. Оригинальности образу придали белые объемные рукава, дополнившие горячий look артистки. Завершили сексуальный образ очки, традиционно обувь на высоких каблуках и чокер на шее.

Поклонники оставили под фотосессией в блоге певицы множество самых разнообразных комментариев.

"Шикардос", "Турок есть турок", "Как-то он не вписывается в эту фотосессию. Как-будто парень мимо проходил и его заставили пофоткаться", "Вдохновляет", "Красиво смотритесь вместе", "Фарук потрясающий! Давно слежу за его творчеством. Но такому шикарному мужчине не подходит фотосессия с садо-мазо иконой. На этих снимках нужна шикарная, достойная женщина, которой чужд латекс, образ с налетом лесби или бисексуальности, пошлость", - написала интернет-публика.

Напомним, Maruv приняла участие в съемках юмористической передачи Вечерний квартал, где вместе с актерами Квартала 95 высмеяла судей и конфликты на нацотборе на Евровидение.

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Турция фотосессия Maruv
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