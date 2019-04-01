"Не спасет нас клизма": Шнуров высмеял СБУ из-за Наташи Королевой

Шнуров стихом высмеял СБУ / instagram.com/shnurovs

Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров в стихотворной форме высмеял СБУ из-за заявления Наташи Королевой. Певица сообщила, что СБУ запретила ей вьезд в Украину на 5 лет из-за призыва к экстремизму в хите 90-х "Маленькая страна".

На своей странице в Instagram Шнуров в привычной ему манере отреагировал на такую новость.

Приводим Вашему вниманию стих, опубликованный исполнителем:

Отравили, не спасет нас клизма.

Я не ссал, и ты, дружок, не ссы,

Находясь под гнетом экстремизма,

Русской термоядерной попсы.

Зарывать пора уже таланты,

В землю, как отходы от АЭС.

Мы мутанты, со времен Антанты,

Излучаем сущностный регресс.

Не пиши, не сочиняй! Не надо!

Ради рая или ради ада!

Все здесь вредно, радиоактивно.

Из отходов производства Илиада

Не выходит. А выходит песня,

Странная, как гриб лиловый. Филя

Здесь король! И хоть совсем убейся,

Нам не прыгнуть за пределы стиля.

Стиль попсовый, это стиль России.

Реализм, как есть, на автомате.

Песенок, ребятушки, просили?

Ну? А х*ли делать? Если надо, нате!

Отражение ландшафта и пейзажа,

Быта, языка, архитектуры.

Бытие здесь все пятиэтажно,

Песни вышли из самой фактуры.

Отравили, не спасет нас клизма.

Я не ссал, и ты, дружок, не ссы,

Находясь под гнетом экстремизма,

Русской термоядерной попсы.

/ instagram.com/shnurovs

Ранее Сергей Шнуров рассказал, сколько имущества отдал Матильде при разводе.