Шнуров рассказал, сколько имущества отдал Матильде при разводе

Сергей Шнуров / Instagram музыканта

Скандальный и одиозный российский музыкант Сергей Шнуров после разрыва своего третьего брака с Матильдой (Еленой) Мозговой оставил ей больше половины совместно нажитого имущества.

Соответствующее сообщение опубликовал портал StarHit. По словам музыканта, он от такого развода беднее не стал.

"Матильде после развода досталось больше половины, кажется. Не сказал бы, что жалею, но и не рад", — заявил Шнуров.

По данным журналиста, музыкант отдал Матильде три квартиры общей площадью более 550 квадратных метров (ценой около 140 млн) рублей, балетную школу и ресторан.

Напомним, ранее Сергей Шнуров во всеуслышание объявил о том, что принял о роспуске своего главного детища - группировки Ленинград и объявил о прощальных стадионных гастролей. Далее гитарист и пресс-секретарь этого музыкального коллектива Дмитрий Гугучкин дал детальный комментарий по поводу решения своего шефа. Затем Шнуров поделился с общественностью своими планами на будущее.