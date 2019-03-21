Стало известно, почему Сергей Шнуров решил распустить Ленинград

Шнуров найдет, чем заняться, отметил спикер Ленинграда.
Гитарист и пресс-секретарь российской группы Ленинград Дмитрий Гугучкин сообщил, что лидер коллектива Сергей Шнуров решил распустить коллектив из-за насыщенного графика гастролей.
Невозможно бесконечно работать так, как это было, при такой интенсивности концертного графика любой человек устанет, рассказал музыкант в эфире НСН.
По словам собеседника, всем требуется время на восстановление.
"...Пока неизвестно, что будет дальше, но Сергей Шнуров человек энергичный, найдет, чем заняться. С группой я пока не обсуждал решение Сергея. Думаю, мало, кто обрадуется…", — отметил Гугучкин.
Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров объявил о роспуске Ленинграда, а также анонсировал прощальные гастроли группы по стадионам. Лидер группы написал, что 20 лет "сочинял х*йню".