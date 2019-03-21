Стало известно, почему Сергей Шнуров решил распустить Ленинград

Сергей Шнуров решил распустить Ленинград из-за насыщенного гастрольного графика, сказал спикер группы / instagram.com/shnurovs

Гитарист и пресс-секретарь российской группы Ленинград Дмитрий Гугучкин сообщил, что лидер коллектива Сергей Шнуров решил распустить коллектив из-за насыщенного графика гастролей.

Невозможно бесконечно работать так, как это было, при такой интенсивности концертного графика любой человек устанет, рассказал музыкант в эфире НСН.

По словам собеседника, всем требуется время на восстановление.

"...Пока неизвестно, что будет дальше, но Сергей Шнуров человек энергичный, найдет, чем заняться. С группой я пока не обсуждал решение Сергея. Думаю, мало, кто обрадуется…", — отметил Гугучкин.

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров объявил о роспуске Ленинграда, а также анонсировал прощальные гастроли группы по стадионам. Лидер группы написал, что 20 лет "сочинял х*йню".