Роспуск группы Ленинград: Сергей Шнуров поделился планами на будущее

После роспуска группы Ленинград Сергей Шнуров намерен продолжить рисовать / instagram.com/shnurovs

Лидер российский группы Ленинград Сергей Шнуров, который решил распустить коллектив, сообщил, что в будущем намерен продолжить заниматься живописью.

Живопись успокаивает, рассказал артист в интервью телеканалу РБК.

По словам собеседника, самая высокая цена, за которую он продал свою картину, составляет десятки тысяч евро.

"…тысяч за 30 евро (продал картину — Ред.), наверное", — сказал лидер Ленинграда.

Шнуров добавил, что во время рисования он мыслями начинает дрейфовать по холсту, и ему классно. "Ну да, помалюю что-нибудь", — заявил артист.

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров объявил о роспуске Ленинграда, а также анонсировал прощальные гастроли группы по стадионам. Лидер коллектива написал, что 20 лет "сочинял х*йню".