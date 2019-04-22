Рианна показала результат похудения в фотосессии Vogue

Барбадосская певица Рианна снялась с эффектной фотосессии для нового номера австралийского Vogue.

В Instagram опубликованы лишь несколько снимков, чтобы заинтриговать читателей.

Поклонники ждут новый альбом исполнительницы, а она всецело занята развитием дизайнерского бренда одежды и линией косметики.

Новый Vogue с Рианной в главной роли выйдет в продажу до конца апреля. Автором фотосессии стала Кристин Кентенера.

На игривых фото Рианна предстала в белье собственного бренда и соблазнительных нарядах. Звезда обнажила свои ноги и подчеркнула стройную фигуру. Исполнительница показала результат похудения, поскольку в последнее время она решительно занималась совершенствованием своего тела.

Ранее Рианна похвасталась аппетитными формами в боди.