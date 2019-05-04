Феминистка: 60-летняя Мадонна украсила обложку британского глянца Vogue

Мадонна перевоплотилась в феминистку / Фото: British Vogue

Всемирно известная американская поп-дива Мадонна снялась для обложки британского глянцевого журнала Vogue.

По словам главного редактора британского глянца Эдварда Енненфула, вдохновением для фотосессии стали образы известных феминисток 20 века.

Авторы проекта уверяют, что увидели в этом образе исключительно Мадонну, поскольку эта исполнительница еще до появления социальных сетей в своем творчестве много говорила о феминизме и правах женщин.

/ Фото: British Vogue

60-летняя Мадонна в интервью изданию призналась, что общество всегда пыталось оказывать на нее влияние и навязывать свои принципы.

"Люди всегда пытались заставить меня замолчать с той или иной причине: потому что я недостаточно хороша, недостаточно хорошо пою, а теперь еще и потому, что я недостаточно молода. Сейчас я борюсь с эйджизмом, теперь меня наказывают за то, что мне исполнилось 60 лет", - объяснила она.

/ Фото: British Vogue

Фотографами проекта стал творческий дуэт Мерта и Маркуса.

Напомним, Мадонна выступит на Евровидении-2019 в Израиле и получит за это гонорар в сумме один миллион долларов.