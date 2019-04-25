Смело и эротично: Мадонна непристойно соблазняла Maluma в новом клипе

Мадонна выпустила новый клип в дуэте с колумбийским певцом Maluma

Известная американская певица Мадонна выпустила первый клип за четыре года на песню Medellín. Артистка записала дуэт с популярным колумбийским певцом Maluma.

На своем YouTube-канале 60-летняяпевица опубликовала провокационное видео, в котором она примерила несколько экстравагантных образов, и устроила эротические танцы с 25-летним артистом.

Мадонна в клипе смело соблазняла певца, целовалась с ним, обнималась и оказывалась в одной постели. Однако, не это шокировало фанатов Мадонны – она облизнула большой палец ноги Maluma, чем и вызвала отвращение многих юзеров.

Отметим, что песня Medellín войдет в новый альбом певицы Madame X.

Напомним, последний, 13-й по счету альбом под названием Rebel Heart Мадонна выпустила еще в 2015 году, и включал в себя 14 треков.

Ранее стало известно, что Мадонна выступит на Евровидении в Израиле за 1 млн долларов.