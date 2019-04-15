Мадонна анонсировала выход нового альбома Madame X

Мадонна показала тизер нового альбома

Известная американская певица Мадонна анонсировала выход нового четырнадцатого альбома под названием Madame X.

На своем YouTube-канале певица опубликовала видеоанонс пластинки, в котором она примеряет различные костюмы и образы, и поделилась тизером новой песни. Автором ролика стал известный американский фотограф Стивен Кляйн.

"Madame X - секретный агент, путешествующий по свету, меняющий личности, борющийся за свободу, приносящий свет во тьму. Она инструктор ча-ча-ча. Профессор. Глава государства. Домохозяйка. Наездница. Заключенный. Студент. Учитель. Монахиня. Певица кабаре. Святая. Проститутка", - говорится в анонсе альбома.

Отметим, что дата выхода пластинки неизвестна.

Отметим, последний, 13-й по счету альбом под названием Rebel Heart Мадонна выпустила еще в 2015 году, и включал в себя 14 треков.

Ранее стало известно, что Мадонна выступит на Евровидении в Израиле за 1 млн долларов. В финале конкурса она представит всеми любимый хит, и презентует новую песню с предстоящего альбома.