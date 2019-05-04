Пугачева рассказала о вещем сне проигравшим дочери Алсу финалистам Голоса

Ержан Максим запомнил вещий сон Пугачевой / Фото: скриншот из видео

Легенда советской эстрады Алла Пугачева при встрече рассказала финалистам российского шоу Голос.Дети, который они со скандалом проиграли дочери певицы Алсу, свой вещий сон об их будущем на эстраде.

Как сообщает StarHit, подробностями поделился финалист конкурса Ержан Максим.

Мальчик рассказал, что во время личной встречи Примадонна предсказала детям их творческую судьбу.

"Во сне она видела, что у Роберта Багратяна будет своя известная группа, я стал мировой звездой, Нино Чеснер стала актрисой, а Настя Иванова певицей", — рассказал Ержан.

Финалист добавил, что Пугачева подарила им именные золотые кулоны и каждому дала ценный совет.

Напомним, дочь Алсу одержала победу по результатам зрительского голосования, который впоследствии сами же зрители поставили под сомнение. Возмущенные россияне утверждают, что другие финалисты были более достойны победы.

Позднее СМИ сообщили, что победе дочери Алсу на российском Голосе поспособствовал военный завод. К голосованию привлекли около 500 сотрудников предприятия.

Как ранее сообщалось, после скандала на шоу Голос. Дети от Евровидения отстранили популярную певицу Алсу. Она должна была выступать ведущей шоу на телеканале Россия 1 и объявлять оценки российского жюри.