Санкции за скандал на Голос. Дети: Алсу отстранили от Евровидения 2019

2 мая 2019, 22:47

Вместо Алсу зрители увидят молодого пианиста Ивана Бессонова.

Певица Алсу
Победа старшей дочери Алсу в Голосе.Дети стала основанием для громкого скандала / Instagram

Сначала стало известно, что фавориту Евровидения2019 из Нидерландов грозит дисквалификация, а теперь вот и Россию зацепило.

После скандала на шоу Голос. Дети от песенного конкурса отстранили популярную певицу Алсу. Она должна была выступать ведущей шоу на телеканале Россия 1 и объявлять оценки российского жюри. Саму Россию на конкурсе по-прежнему представляет Сергей Лазарев.

А вот вместо Алсу зрители увидят молодого пианиста Ивана Бессонова – победителя конкурса классической музыки Eurovision Young Musicians 2018.

Напомним, дочь Алсу одержала победу по результатам зрительского голосования, который впоследствии сами же зрители поставили под сомнение. Возмущенные россияне утверждают, что другие финалисты были более достойны победы.

Позднее СМИ сообщили, что победе дочери Алсу на российском Голосе поспособствовал военный завод. К голосованию привлекли около 500 сотрудников предприятия.

Украинская певица Светлана Лобода, выступившая в роли наставницы победительницы шестого сезона российского шоу Голос. Дети Микеллы Абрамовой, встретилась с финалистами шоу. Встреча прошла вместе с Аллой Пугачевой, которая наградила детей Золотыми звездами Аллы – премией, учрежденной Пугачевой в 2005 году, для молодых исполнителей и признанных музыкантов. От взрослых наставников финалисты получили денежные премии.

Как сообщалось, Сердючка едет на Евровидение-2019 в Израиль. Артист подарит зрителям свою песню вне конкурса.

Астролог рассказал, какое место Лазарев займет на Евровидении. Влад Росс составил гороскоп для российского певца.

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Алсу Голос.Дети Евровидение-2019
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