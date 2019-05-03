Шеф-редактор Голоса попал в реанимацию после скандала с дочерью Алсу

Александр Подъяпольский попал в реанимацию с инфарктом / Фото: Instagram/Алена Бородина

В Москве экстренно госпитализирован шеф-редактор Голос.Дети Александр Подъяпольский.

"Он в реанимации, под постоянным наблюдением врачей", - сообщила в Instagram его жена, радиоведущая Алена Бородина.

Супруга Подъяпольского заявила, что мужчине резко стало плохо в связи со скандалом, который возник после сомнительной победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шоу Голос.Дети. Он находится в тяжелом состоянии в одной из столичных больниц.

Бородина подчеркнула, что ни одна работа в жизни не стоит человеческой жизни. Она выразила свою благодарность за помощь в спасении ее мужа врачам и сотрудникам Первого канала, включая Юрия Аксюту и Елену Малышеву.

Напомним, дочь Алсу одержала победу по результатам зрительского голосования, который впоследствии сами же зрители поставили под сомнение. Возмущенные россияне утверждают, что другие финалисты были более достойны победы.

Позднее СМИ сообщили, что победе дочери Алсу на российском Голосе поспособствовал военный завод. К голосованию привлекли около 500 сотрудников предприятия.

Как ранее сообщалось, после скандала на шоу Голос. Дети от Евровидения отстранили популярную певицу Алсу. Она должна была выступать ведущей шоу на телеканале Россия 1 и объявлять оценки российского жюри.