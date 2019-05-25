Холостяк-9: стало известно имя избранницы Никиты Добрынина

Холостяк выбирал между Лилей и Дашей / instagram.com/holostyakstb

24 мая стало известно имя победительницы шоу Холостяк-9. В финале за сердце Никиты Добрынина боролись две девушки - 21-летняя Лиля и 20-летняя Даша.

Перед церемонией роз холостяк признался, что испытывает чувства к обеим участницам, но лишь одной он подарит заветное кольцо.

Так, избранницей Никиты стала Даша - девушка приняла кольцо от холостяка, а он признался, что влюблен: "Я влюблен. Просто не верится".

Свое признание он закрепил страстным поцелуем.

Холостяк выбрал 20-летнюю Дашу / instagram.com/holostyakstb

Ранее Оля Полякова резко высказалась о шоу Холостяк.