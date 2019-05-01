"Это просто позор": Оля Полякова резко высказалась о шоу Холостяк

1 мая 2019, 11:45

Певица возмущена тем, что девушки борются за внимание мужчины.

Оля Полякова
Оля Полякова раскритиковала шоу Холостяк / instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова с критикой обрушилась на шоу Холостяк.

Артистка на своей странице в Instagram записала двухминутное видео, в котором рассказала, что на днях впервые посмотрела это шоу, и пришла в шок.  

"Куча баб сражается за одного такого себе мужика. Вы сошли с ума? Вы еще деретесь за него, вы ему предъявляете какие-то претензии. Он вас за это выгоняет из проекта. Это вообще что такое? Вы не знаете, что патриархальная чушь давно закончилась, этого всего не существует. Это просто отвратительный проект, который унижает женщину. Он наполнен сексизмом, шовинизмом, патриархальным цинизмом", - возмутилась певица.

Артистка также обратилась к участницам проекта, призвав не бороться за "совершенно заурядного мужичонку", и вспомнить, что "вся патриархальная чушь закончилась в 20 веке".

"Это раньше, когда вас выдавали замуж в мешке за мужика, которого вы ни разу не видели, который должен будет вас содержать всю жизнь, это еще прокатывало. В сегодняшнем мире все по-другому. Мы, независимые, взрослые, отвечающие за себя женщины, не должны бегать ни за кем… Выкиньте всю эту чушь средневековую из головы и научитесь себя уважать. А холостяк – это просто позор, ганьба!", - эмоционально высказалась артистка.

Ранее Оля Полякова получила именную звезду на Площади славы.

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Оля Полякова
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