Оля Полякова получила именную звезду на Площади славы

Награду артистка получила за особые достижения, вклад и развитие украинской музыки.
Украинская певица Оля Полякова получила именную звезду на Площади звезд, которая является символом популяризации национальной культуры, украинского искусства и спорта страны.
Фото с торжества певица показала на своей странице в Instagram. 19-я звезда посвящена Поляковой "за особые достижения, вклад и развитие украинской музыки".
Поздравить поп-диву с наградой пришли украинский дизайнер Андре Тан, коллега по судейскому креслу Лиги Смеха Юрий Ткач, актриса и телеведущая Снежана Егорова, артист и лидер команды- победителя Лиги Смеха Стояновка Иван Люленов и старшая дочь Маша.
Сама же Полякова считает награду заслуженной.
"Я, конечно, рада, но абсолютно уверена, что ее заслужила. Честно говоря, труд артиста – очень нелегкий. Ведь красная дорожка – это обратная сторона большой работы, когда мы нормально не спим, не едим, добираемся в тяжелых переездах к своему зрителю по разбитым дорогам...Но ведь задача артиста — скрашивать жизнь людей. И если у меня получается на пару минут вашей жизни изменить настроение или как-то украсить собой ваш мир, значит, я живу не зря", - прокомментировала награду певица.
Ранее Оля Полякова поразила сеть длиной ног в мини-платье.