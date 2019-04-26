Оля Полякова получила именную звезду на Площади славы / instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова получила именную звезду на Площади звезд, которая является символом популяризации национальной культуры, украинского искусства и спорта страны.

Фото с торжества певица показала на своей странице в Instagram. 19-я звезда посвящена Поляковой "за особые достижения, вклад и развитие украинской музыки".

Поздравить поп-диву с наградой пришли украинский дизайнер Андре Тан, коллега по судейскому креслу Лиги Смеха Юрий Ткач, актриса и телеведущая Снежана Егорова, артист и лидер команды- победителя Лиги Смеха Стояновка Иван Люленов и старшая дочь Маша.

Олю Полякову поддержали дочь Маша и коллеги / instagram.com/polyakovamusic

Сама же Полякова считает награду заслуженной.

"Я, конечно, рада, но абсолютно уверена, что ее заслужила. Честно говоря, труд артиста – очень нелегкий. Ведь красная дорожка – это обратная сторона большой работы, когда мы нормально не спим, не едим, добираемся в тяжелых переездах к своему зрителю по разбитым дорогам...Но ведь задача артиста — скрашивать жизнь людей. И если у меня получается на пару минут вашей жизни изменить настроение или как-то украсить собой ваш мир, значит, я живу не зря", - прокомментировала награду певица.

Оля Полякова считает полученную звезду заслуженной / instagram.com/polyakovamusic

Ранее Оля Полякова поразила сеть длиной ног в мини-платье.