"Потекли слюни": Оля Полякова поразила сеть длиной ног в мини-платье

23 апреля 2019, 07:14

Певица похвасталась идеальными формами.

Оля Полякова
Оля Полякова поразила сеть длинными ногами / instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова поразила поклонников своим нарядом на выступлении в суперфинале песенного шоу Голос страны 9.

Певица в прямом эфире представила свой хит Лед тронулся. Она выбрала для выхода на сцену серебристое мини-платье с глубоким декольте и туфли на высоком каблуке. Фото пикантного образа артистка показала на своей странице в Instagram артистка.

Поклонники признались, что от вида таких совершенных ног у них даже слюнки потекли, и потребовали от певицы чаще носить такие платья, которые подчеркивают роскошные формы артистки.

"Я не могу промолчать, всегда любуюсь вашими ножками! Как они шикарны!", "У вас такие красивые ноги, балдею!", "Оля, хотим Вас видеть в платьях!", "Платье супер! Дайте рецепт стройности", "Блин, я девушка, но даже у меня потекли слюни от вида ног Оли. Может, конечно, завидую, но это белая зависть", - писали юзеры.

Оля Полякова
Оля Полякова покрасовалась в мини-платье / instagram.com/polyakovamusic

Ранее Оля Полякова в откровенном образе Мадонны эпатировала сеть.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Оля Полякова
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

08:15
В ЦИК озвучили, как голосовали на выборах президента солдаты и офицеры ВСУ в зоне ООС
07:46
Парубий рассказал, откуда "торчат уши" схемы с роспуском Рады Видео
07:37
Мясные, рыбные и быстрые: салаты на Пасху на любой вкус, рецепты Видео
07:14
"Потекли слюни": Оля Полякова поразила сеть длиной ног в мини-платье Видео
06:56
Почему Порошенко не может просто уйти из политики мнение
06:34
С Днем психолога 2019: поздравления и открытки Фото Видео
05:56
Доктор Комаровский объяснил, почему детей нельзя мыть мылом Видео
05:30
"Жалко подонков": в РФ объяснили, как победа Зеленского сокрушила российскую пропаганду Видео
05:12
Великий вторник Страстной недели 2019: заговор на благополучие детей Видео
04:50
Победа Зеленского на выборах: банкиры рассказали, что будет с долларом Видео
04:33
Врачи рассказали, какие секс-позы больше всего опасны для пенисов
03:58
Эксперт предупредил, какие "мины" и угрозы ожидают Зеленского на посту президента
03:18
Врачи назвали овощ, спасающий от онкологии
02:45
Астрономы открыли самую массивную звезду
02:01
Царская и без выпечки: аппетитные рецепты творожной пасхи Видео
01:15
"Плохой зайчик" Эмили Ратаковски похвасталась аппетитной попой в откровенном наряде Фото
01:03
В США ждут начала сотрудничества с Зеленским Видео
00:36
Ученые объяснили опасность позднего ужина
22 апреля, понедельник
23:56
Эксперт назвал неадекватными санкции против России за нарушение Будапештского меморандума
23:34
Ученые озвучили способ снижения вероятности инсульта
23:12
Dan Balan написал песню на украинском для дуэта с победительницей Голоса страны Видео
22:44
Рианна показала результат похудения в фотосессии Vogue Фото
22:27
Сюрприз после Пасхи: синоптик предупредил о грозах и новой волне похолодания Видео
21:55
"ЛНР" передала Украине еще 60 заключенных с оккупированного Донбасса Фото
21:32
В Москве обнаружили мертвой чемпионку России по боксу
21:24
Гройсман и Коболев согласовали цены на газ на май Видео
20:51
Зеленский или Порошенко: обнародованы результаты голосования на передовой Видео
20:47
"Реальная борьба со злом": Филарет дал наказ Зеленскому после победы на выборах Видео
20:23
Стало известно, за кого проголосовало большинство на родине Бандеры Видео
20:22
Скандал в Киеве: врачей обвиняют в издевательствах над больным годовалым ребенком Видео
20:06
Порошенко рассказал, когда вернется на Банковую Видео
19:58
Обнародован антирейтинг стран по популярности среди туристов Видео
19:33
Переименование УПЦ МП приостановлено судом
19:29
Песков рассказал, что Путин получил запись дебатов Порошенко и Зеленского Видео
19:20
Сожгли крест, разбили табличку: в России надругались над могилой певца Осина Фото
18:55
В Москве госпитализировали Любовь Успенскую
18:52
Украина ужесточила контроль качества российской нефти Видео
18:32
Парубий решил потянуть с назначением даты инаугурации Зеленского Видео
18:12
Еще один губернатор заявил об отставке после президентских выборов Видео
17:56
"Чемодан, вокзал": Ляшко и Вилкул устроили перепалку из-за украинского языка
17:52
В Госпогранслужбе ответили собравшемуся в Украину Саакашвили Видео
17:27
Дети богатейшего бизнесмена Дании погибли во время теракта в Шри-Ланке Видео
17:24
Экс-нардеп-Крючков заплатил залог в 7 млн и вышел из СИЗО Видео
16:56
"Посадки будут": у Зеленского анонсировали разоблачения в оборонке Видео
16:33
"Ваше Превосходительство": как в мире отреагировали на триумф Зеленского Видео
16:29
В ОБСЕ оценили второй тур президентских выборов в Украине Видео
16:14
У Зеленского усомнились в искренности поздравлений Порошенко
16:08
"Пусть приедут и допросят": Гонтарева позвала следователей ГПУ в Лондон Видео
16:04
"Отправить в прошлое кровавый режим": Поклонская своеобразно поздравила Зеленского с победой Видео
15:30
В Белом доме рассказали подробности беседы Трампа с Зеленским Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться