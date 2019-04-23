"Потекли слюни": Оля Полякова поразила сеть длиной ног в мини-платье

Оля Полякова поразила сеть длинными ногами / instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова поразила поклонников своим нарядом на выступлении в суперфинале песенного шоу Голос страны 9.

Певица в прямом эфире представила свой хит Лед тронулся. Она выбрала для выхода на сцену серебристое мини-платье с глубоким декольте и туфли на высоком каблуке. Фото пикантного образа артистка показала на своей странице в Instagram артистка.

Поклонники признались, что от вида таких совершенных ног у них даже слюнки потекли, и потребовали от певицы чаще носить такие платья, которые подчеркивают роскошные формы артистки.

"Я не могу промолчать, всегда любуюсь вашими ножками! Как они шикарны!", "У вас такие красивые ноги, балдею!", "Оля, хотим Вас видеть в платьях!", "Платье супер! Дайте рецепт стройности", "Блин, я девушка, но даже у меня потекли слюни от вида ног Оли. Может, конечно, завидую, но это белая зависть", - писали юзеры.

Оля Полякова покрасовалась в мини-платье / instagram.com/polyakovamusic

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