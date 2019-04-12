"Шальная императрица": Оля Полякова в откровенном образе Мадонны эпатировала сеть

Украинская певица Оля Полякова поразила сеть нарядами на вечере премьер с Екатериной Осадчей, который состоялся в дворце Украина.

На своей странице в Instagram артистка показала серию фото со сцены, на которой она презентовала новую песню под названием Мадонна. Певица зажгла и поразила публику не только треком, но и сценическим нарядом – она покрасовалась в королевском образе: боди с массивными плечами-фонариками, золотая накидка, красные туфли на шпильке и золотая корона.

"Вчерашний Вечер премьер с @kosadcha был особенно сладок и горяч. Как вам появление Мадонны?", - поинтересовалась у фанатов певица.

Подписчики назвали артистку "шальной императрицей" и признались, что артистка их удивила своим выступлением.

"Шальная императрица", "Леди Гага нервно курит в сторонке", "За всю свою жизнь... Таких красивых ног не видела", "Роскошно, феерично, невероятно! Удивили!", "Вы всегда умеете удивить и ног свалить!", - писали юзеры.

Ранее Оля Полякова похвасталась формами в откровенном платье.