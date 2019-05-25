"Чистая красота": Роксолана Узерли покорила фанатов глубоким декольте

Мерьем Узерли покорила фанатов новым фото / instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Турецкая актриса Мерьем Узерли, которая известна по роли Роксоланы в сериале Великолепный век, покорила сеть новым фото.

Снимок, который знаменитость выложила в Instagram, всего за пару часов собрал более 50 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

На черно-белом фото Мерьем позирует в платье с цветочным принтом, которое выгодно подчеркивает ее пышную грудь благодаря глубокому декольте.

Поклонники присвоили Узерли титул самой красивой актрисы, и расхвалили ее формы.

"О Боже, слишком привлекательна!", - написал anasbinaman.

"Чистая красота", - считает bardamu2.

"Самая красивая актриса", - расхвалила baranovskaya_tat_96.

Мерьем Узерли восхитила сеть черно-белым фото / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Ранее Мерьем Узерли шокировала сеть откровенным нарядом на Каннском кинофестивале.