"Не вхожу в круг близких друзей": Королева пожаловалась на Пугачеву

Наташа Королева с мамой не смогли попасть на концерт Пугачевой / instagram.com/koroleva__star

Российская певица Наташа Королева, которой СБУ запретила въезд в Украину, посетовала на отсутствие внимания со стороны легенды советской эстрады Аллы Пугачевой по случаю ее 70-летнего юбилея.

"Я не вхожу в круг близких людей Аллы Борисовны. Моя мама очень хотела пойти на этот концерт – ради этого даже не поехала в Киев. Но мы поздно спохватились. Я бросилась покупать билеты, а их уже не было. Причем ни за какие деньги. Я звонила друзьям, но достать не смогла. Билетов действительно не было ни в партере, ни на балконе, ни в директорской ложе. Мама оказалась в пролете. Конечно, она очень расстроилась, но тут уж ничего не поделаешь!" – пожаловалась она в интервью изданию Собеседник.

Королева отметила, что поздравила Пугачеву через свой блог в соцсети и выбрала для этого весьма удачный снимок Примадонны. Однако нашлись пользователи, которые нашли в этом безобидном поводе место для хайпа.

"Я делаю выводы, что в связи с развитием соцсетей всплыл целый ряд персонажей с очень негативной энергетикой", — констатировала Королева.

Напомним, Королева и ее муж Тарзан удивили сеть своим внешним видом на отдыхе.