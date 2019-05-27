Океан Эльзы отыграл масштабный концерт на ВДНХ: яркие фото

Послушать любимые песни пришли около 100 тысяч человек, написал в Instagram Святослав Вакарчук.
26 мая в День Киева состоялся масштабный концерт группы Океан Эльзы под названием Океан не молчит на ВДНХ.
На странице коллектива в Instagram появились снимки, сделанные с воздуха, чтобы оценить масштаб перформанса.
Сцену поставили на 360 градусов - таким образом, чтобы все желающие фанаты сумели доступно смотреть на выступление группы. Вокруг нее – огромная фан-зона, больше, чем на НСК Олимпийский. Не было ни VIP-зон, ни сидячих мест. Билеты на концерт стоили от 250 до 950 гривен.
"26.05.2019, Киев, концерт Океан Эльзы 360 °, почти 100 000 зрителей. Вы - наш космос!", - написал Вакарчук.
Ранее Святослав Вакарчук сказал, бросит ли музыку в случае попадания в Раду.