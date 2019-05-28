Пропагандисты РФ атаковали наставников россиянки на украинском Голосе.Дети

Таисия Скоморохова из Москвы спела для жюри песню Тины Тернер / Фото: скриншот из видео

Российские пропагандисты позвонили участникам дуэта Время и Стекло Надежде Дорофеевой и Алексею Завгороднему, которые стали наставниками русской девочки Таисии Скомороховой, принимающей участие в украинском шоу Голос.Дети.

Журналисты ресурса ФАН поинтересовались, как Дорофеева и Завгородний относятся к тому, что к ним в команду попала девочка из России.

"Вы из России звоните? Ну так а зачем вам комментарий? Какой комментарий по поводу Голос. Дети? Мы не комментируем вот это вот — русская, не русская. Это все дети, и мы комментариев не даем", - заявила в ответ Дорофеева.

Читайте такжеПервый канал аннулировал результат финала Голос. Дети, в котором победила дочь АлсуКак известно, 7-летняя россиянка Таисия Скоморохова произвела настоящий фурор на шоу Голос.Дети. Девочка исполнила хит Тины Тернер Simply The Best, завоевав с первых же нот симпатию всех членов жюри, которые развернули к ней свои кресла.

"Когда я была маленькая, я все время спрашивала маму: "Ну, когда я уже буду так петь?". Если ко мне даже никто не вернется, я не буду расстраиваться, мне просто хочется выступить на этой сцене", - прокомментировала свое участие Тая.

Под видео с выступлением девочки большинство пользователей положительно высказались о ее голосе и пожелали талантливой конкурсантке успеха. Однако были и недоброжелатели, которые высказывали возмущение в связи с выступлением россиянки в Украине, поскольку в России выходит аналогичный проект.

Напомним, судей украинского Голоса.Дети в первый конкурсный день довел до слез участник их Грузии Александр Зазарашвили.