Довел судей до слез: на Голос.Діти пришел вероятный победитель шоу

Александр Зазарашвили довел судей шоу Голос.Дети до слез

26 мая стартовал пятый сезон песенного шоу Голос.Діти. В первом же выпуске всех судей проекта: Джамалу, Дзидзьо и участников группы Время и Стекло – Надю Дорофееву и Позитива, довел до слез участник их Грузии Александр Зазарашвили.

Во время слепых прослушиваний последним на сцену вышел 12-летний парень - он исполнил песню Селин Дион All by myself, повернул все три кресла, и сумел растрогать судей и зрителей до слез.

Все члены жюри согласились, что Александр – сильный конкурент и вероятный победитель пятого сезона, а Дзидзьо отметил, что его "крепко поцеловал Бог".

За Зазарашвили боролись судьи, и каждый хотел его в свою команду, но подросток выбрал в качестве тренеров участников из группы Время и Стекло.

Саша родом из Грузии, сейчас парень живет в небольшом грузинском поселении в многодетной семье. Родители Александра воспитывают двух родных, а также четверо приемных детей, отец и мать которых погибли в автокатастрофе. Детей хотели отдать в интернат, но Александр уговорил родителей взять их под опеку. Он хочет стать успешным артистом и помогать детям, которые живут в интернате.

