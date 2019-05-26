Дочь Алсу впервые прокомментировала отмену победы на Голос.Дети

26 мая 2019, 18:33

Девочка не упомянула о скандале, а поблагодарила всех за поддержку.

Микелла Абрамова
Микелла Абрамова поздравила своих конкурентов с победой / Фото: 5-tv.ru

Дочь Алсу Микелла Абрамова, у которой забрали титул победителя вокального шоу Голос. Дети, впервые за долгое время прокомментировала скандальные итоги конкурса.

"Я хотела бы поблагодарить всех-всех: и моих замечательных подписчиков, и моих самых классных друзей, за ваши голоса, за то, что переживали и радовались вместе со мной, за вашу поддержку. Даже на расстоянии, я ее чувствовала, и она реально мне очень помогала!" – написала юная певица в Instagram.

Микелла призналась, что осуществилась ее мечта, поскольку она всегда стремилась поучаствовать в Голосе. Дети.

"Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни!", — отметила Абрамова.

Девочка поздравила с победой всех финалистов конкурса. Организаторы после аннуляции результатов приняли решение назвать победителями всех финалистов. Ержан Максим, Валерия Кузакова, Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Нино Чеснер, Роберт Багратян, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, а также дочь певицы Алсу Микела Абрамова получили по 1 млн руб. в качестве награды.

Напомним, дочь Алсу одержала победу по результатам зрительского голосования, который впоследствии сами же зрители поставили под сомнение. Возмущенные россияне утверждают, что другие финалисты были более достойны победы.

Позднее СМИ сообщили, что победе дочери Алсу на российском Голосе поспособствовал военный завод. К голосованию привлекли около 500 сотрудников предприятия.

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Россия скандал Певица Алсу Голос.Дети
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