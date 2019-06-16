"Копия мамы": юная дочь Моники Белуччи свела с ума фотографов Милана

Обворожительная дочь-подросток звезд мирового кино - 52-летнего Венсана Касселя и 54-летней Моники Беллуччи, которые разбежались в 2013 году – Дева Кассель засветилась на показе мужской коллекции Dolce&Gabbana в Милане и сразу влюбила в себя всех фотографов.

Отметим, 14-летняя модель Дева явилась туда в облегающих брюках черного цвета и пиджаке в тон из атласа. Свой строгий образ дочь звездных родителей дополнила заманчивый красным ажурным топом.

На ногах Девы красовались босоножки на высоком каблуке, и украшала весь образ черная миниатюрная сумочка.

Отметим, дочь Моники Белуччи сразу же выложила фото на свою страничку в Instagram. Правда, фото она выставила напоказ в черно-белом цвете.

В комментариях началась дискуссия – похожа она на Монику Белуччи, или нет.

Одни пишут – она "красивая, как мама", другие считают, что она "не копия мамы".

Впрочем, у обворожительной Девы все еще впереди, и мы сможем спустя время понять, далеко ли яблоко упало от яблони.

Напомним, ранее сообщалось, беременная жена Венсана Касселя снялась полностью голой.

Пара встречалась с 2015 года, впервые вышли в свет вместе в ноябре 2016 года в Париже на шоу Victoria's Secret. 24 августа 2018 года Кунаки и Кассель поженились.

Также ранее сообщалось, Моника Беллуччи научилась доить корову ради роли.

Также ранее Моника Беллуччи снялась топлес в кино.