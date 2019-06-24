Умер Андрей Харитонов - биография, фильмы и семья актера

24 июня 2019, 12:21

Актер Андрей Харитонов умер 23 июня. Что известно о его жизни и творчестве в Украине и России, семье и неизлечимой болезни - читайте в материала Главреда.

Андрей Харитонов
Андрей Харитонов - биография, фильмы, семья / MINVAL.AZ

Советский и российский актер Андрей Харитонов родился в Украине, и до 24 лет и работал в Киеве. Умер он от рака желудка после 6 операций в возрасте 59 лет в Москве. После обнаружения болезни он тратил на лечение почти все свои доходы и сбережения. Рассказываем, как жил актер с украинскими корнями, и чем он стал известен.

Дебют в кино и карьера

Андрей Харитонов родился в Киеве 25 июля 1959 года в семье учительницы и инженера - среди его родственников не было выдающихся звезд, и его карьера в культурной сфере была не простой.

Родители делали видеть его архитектором и определили в физико-математическую школу.

В 1980-м году он закончил факультет актерского искусства Киевского института театрального искусства им. Карпенко-Карого. В том же году он становится актером киностудии А. Довженко и снимается легендарной трехсерийной картине Овод. Его партнерами по съемкам были Сергей Бондарчук и Анастасия Ветринская. После выхода фильма Харитонов проснулся известным на СССР и стал секс-символом 80-х.

До переезда в Москву он успел сыграть в таких картинах как Ярослав Мудрый, На гранатовых островах, Рыцарь Белой королевы (Болг.), Тайны святого Юра, Ассоль (Грей), Старинный детектив, Звезда и смерть Хоакина Мурьеты, Тайна черных дроздов, и Ванина Ванини.

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В 1983 году он переехал в Москву, и с 1984 по 1990 гг был актером Государственного академического Малого театра.

Фильмы Карман, полный ржи и Вольный ветер вынесли Харитонова на новый уровень профессии.

Андрей Харитонов
Андрей Харитонов в фильме Овод / КП

В 1984 году он сыграл Гриффина в фильме Человек-невидимка, в полной мере проявив всю драматичность истории.

Сам Харитонов признавался, что "звездности" не ощутил - гонорары были довольно небольшими, а статус не давал каких-либо особых преимуществ.

В 90-х на его долю попало немного фильмов, актер лет на 5 выпал из жизни, когда запил и едва избавился от алкоголизма в московской клинике.

В начале 2000-х он сыграл в Марше Турецкого и На углу, у патриарших. После этого снимался в нескольких российских фильмах не получивших особо популярности. Но среди фильмов ХХІ века с его участием стоит выделить Под прицелом, Самый лучший фильм-2, Молодой Волкодав и Подпоручикъ Ромашовъ.

Андрей Харитонов
Андрей Харитонов стал секс-символом 80-х / ТАСС

Личная жизнь

Андрей Харитонов максимально не распространялся о своей жизни, поэтому до его брака с Ольгой Смирягиной мало что известно. Ходили слухи о романе с Анастасией Ветринской, но никаких подтверждений не существует, и отношения актером больше похожи на платонические.

Ольга Смирягина занята в сфере ИТ, и по словам Андрея не изводила его ревностью или какими-либо претензиями, даже давала ему уединиться на время в одной из его квартир, что он любил делать для раздумий и постройки планов.

Детей у Ольги и Андрея нет и не было, и пара очень не любит поднимать эту тему и распространяться о ней.

Андрей Харитонов
Андрей Харитонов и Ольга Смирягина / facebook

Болезнь и смерть

О своей болезни Андрей Харитонов узнал еще до первой госпитализации в 2018 году. Он обращался к врачам из-за постоянной боли в животе, и получил неутешительный диагноз. После того он перенес 6 операций, чтобы избавиться от рака желудка, причем последняя была в январе 2019, но так и не смог победить рак.

Умер Андрей Харитонов месяц не дожив до 60-летия в Москве 23 июня. Хоронить его решили на родине - в Киеве.

Фильмография Андрея Харитонова

Фильмы

1980 — Овод — Артур Бертон (Феличе Риварес)

1981 — На Гранатовых островах — Игорь Астахов

1981 — Ярослав Мудрый — Ясноок

1982 — Рыцарь белой королевы — советский гроссмейстер

1982 — Звезда и смерть Хоакина Мурьеты — Хоакин Мурьета

1982 — Тайны святого Юра — Роман

1983 — Ванина Ванини — Пьетро Месирильи

1983 — Вольный ветер — Янко

1983 — Тайна Черных дроздов — Ланс Фортескью

1984 — Человек-невидимка — Джонатан Гриффин

1986 — И в звуках память отзовется… (укр.)русск. — Старицкий

1986 — Мама, родная, любимая… — Иван

1986 — Конец операции Резидент — Пьетро Маттинелли

1987 — Вот такая история… — Сергей Кратов

1987 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Дело № 20. Бумеранг — Марат Былов

1987 — Жизнь Клима Самгина — Игорь Туробоев

1988 — Тайна золотого брегета — Николай Прозоров

1988 — Шаг — Игорь

1989 — Загадка Эндхауза — Джордж Челенджер

1993 — Мне скучно, бес — Император

1993 — Раскол — Потресов

1998 — Кроткая — Трусоцкий[1]

1999 — Любить по-русски 3: Губернатор — директор супермаркета

2000 — Романовы. Венценосная семья — Пьер Жильяр

2002 — Марш Турецкого (серия "Оборотень") — Асимовский

2003 — Инструктор (серия "Ищи бродягу") — Родион

2003 — На углу, у Патриарших 3 — Борис Панарин

2004 — На углу, у Патриарших 4 — Борис Панарин

2004 — Грехи отцов — Николай II

2005 — Рысак — Лутошкин

2006 — Юнкера — Назанский

2006 — Молодой Волкодав — должник

2009 — Самый лучший фильм 2 — "Гафт"

2009 — Обручальное кольцо — Денис Евгеньевич Колесников

2010 — Голоса — Ринат Арифулин

2011 — Треск — майор Пришвин

2011 — Остров ненужных людей — Константин Елизарович Волжанский

2012 — Откровения (серия № 11 Конференц-зал) —

2012 — Подпоручикъ Ромашовъ — Назанский

2014 — Под прицелом (3-я, 4-я серии) — Андрей Борисович Гаврилов

Телеспектакли

1983 — Кармен — Хозе

1982 — Ассоль — Грей

1982 — Старинный детектив — Мелтем (Беквит

1987 — Братишка, люби революцию! — князь

Режиссерские работы

1991 — Жажда страсти

Сценарные работы

1991 — Жажда страсти — автор сценария совместно с С. Новожиловым

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Андрей Харитонов
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