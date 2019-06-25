Павел Зибров поддержал фаната "ЛНР" на выборы в Раду и отгреб от ветеранов АТО

Павло Зибров поддержал сепаратистов / Instagram

Певец Павел Зибров неудачно засветился на совместном фото с одиозным экс-регионалом и соратником Александра Ефремова Владимиром Струком.

Скандальный сепаратист и фанат "ЛНР" Владимир Струк, который идет на выборы в Верховную Раду по 113 округу в Луганской области, похвастался, что его поддерживает Павло Зибров. После этого украинские воины обратились к Зиброву с речью.

Боец батальона "Айдар" Юрий Куличенко обратился к Зиброву и заявил, что именно Струк был одним из организаторов фейкового референдума по отсоединению Луганской области от Украины и финансировал боевиков, а Зибров еще и собирается выступать в поддержку Струка.

"Тех, кто развязал войну в нашем доме мы знаем поименно. Среди них и этот подонок из Луганска Владимир Струк, с которым вы так хорошо позируете на фото, которое он разместил на своих ресурсах. Надеемся, что это архив и вы уже давно забыли о знакомстве с ним. А если не забыли, то напоминаем, что это – сепаратист Струк, который ныне баллотируется в нардепы по 113 избирательному округу. Он анонсировал концерты в свою поддержку с вашим участием. Вы об этом в курсе, господин Зибров? Если нет, то напоминаем, что Струк, будучи в 2014 г. нардепом от Партии Регионов, организовывал и финансировал отряды боевиков так называемых "ЛНР", активно обустраивал блокпосты, и напрямую был причастен к развязыванию войны на востоке Украины, из-за которой гибнут и сегодня тысячи украинских граждан. На финансируемых им лично блокпостах погибло больше украинских патриотов и простых граждан," - пишет боец.

Он добавил, что Струк еще и состоит в черном списке Миротворца за все его "инициативы".

Зибров поддерживает Струка / Instagram

"Он является криминальным авторитетом из 90-х и преступником, которого внесли в базу "Миротворец" как сепаратиста, пособника террористов, лицо, совершившее деяния против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, руки которого по локоть в крови. Господин Зибров, по локоть в крови! Вы действительно хотите поддержать этого преступника, вы действительно будете петь на его заказ?!", - вопросил воин.

Также скандал с Зибровым прокомментировал и Денис Казанский, который иронично протроллил певца.

"Вообще артист Зибров настоящий патриот. Поет украинские песни, носит вышиванку. Но когда платит подонок и предатель, которому нужно попасть в парламент, артист Зибров не может отказать. Вышиванка вышиванкой, а 20 баксов - это всегда 20 баксов.Не будь, как Павло Зибров", - пишет он.

Казанский прокомментировал скандал с Зибровым / скриншот

ТСН со ссылкой на луганские СМИ сообщает, что, по инициативе Струка были созданы отряды самообороны из бывших афганцев и людей, "которые воевали в горячих точках".

"Благодаря народному депутату созданы отряды самообороны. Все у нас будет нормально", – рассказывал участник такого отряда.

Через несколько недель этот отряд превратится в часть батальона "Заря" и бригады "Бэтмен", которой будет руководить охранник ночного клуба Алексей Беднов. Он ходил на митинги со Струком еще в апреле. До августа Беднов организует пыточные камеры в подвале общежития Восточноукраинского университета имени Владимира Даля. Туда будут бояться попасть больше, чем в захваченное СБУ.

После начала предвыборной кампании, Струк активно пиарится через свой благотворительный фонд, и готовится к возвращению в Верховную Раду.