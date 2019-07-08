Выступившей в Луганске Лолите советуют выпить КРОТа и умереть

Лолита Милявская выступила в оккупированном Донецке и Луганске/ Скриншот

Певица ртом Лолита Милявская на волне хайпа с разводом приехала к русским террористам в ЛДНР порадовать солдат своим творчеством.

После выступления с показательной поддержкой террористов певица ожидаемо нарвалась на критику.

"До свидания, теплый Донецк! Спасибо за Сердца и массовый Хор!!! Здравствуй, Луганск! Я знаю, как Вы ждете хорошее настроение и тоже готовьтесь петь все песни", - подписала она видео в Twitter.

Однако, среди пользователей соцсетей существуют не только россияне, но и граждане других стран. Ожидаемо, что Лолита получила жесточайшую критику за поддержку оккупантов украинской территории Донбасса.

До свидания, тёплый Донецк! Спасибо за Сердца и массовый Хор!!! Здравствуй, Луганск! Я знаю, как Вы ждёте хорошее настроение и тоже готовьтесь петь все песни ?❤️?? pic.twitter.com/6CTW0HQWWF — Лолита Милявская (@Lolita_Singer) 6 июля 2019 г.

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"Дряхлая старуха", "Конченая", "Надеюсь, скоро к Кобзону отправишься, от тебя уже заждался", "Тварь безнравственная! Терористка и убийца!", - пишут ей в комментариях.

Лолита в ЛДНР / скриншот

При этом, некоторые даже пожелали умереть и выпить КРОТа, видимо на фоне цирка с Бари Алибасовым.

Лолита в ЛДНР / скриншот

"Молодец, Лолита! Уважаю и благодарю!", "Лолита молодец, особенно после блокировки украиною въезда к детям Эти кастрюли все сами сделали Пусть на себя пинают", "Лолита настоящая украинка - любит свою рiдну Батьковщину. А те, кто стреляет по Донбассу - это враги Украины", - уверяют любители "ДНР" и "ЛНР"

Лолита в ЛДНР / скриншот

Напомним, Лолита пожаловалась на обстрел по пути на концерт в оккупированный Луганск