Лолита пожаловалась на обстрел по пути на концерт в оккупированный Луганск

Лолита отправилась в Луганск / Фото: Хочу.ua

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская по дороге на концерт в оккупированном Луганске едва не попала под обстрел в районе Дебальцевого.

"Дебальцево. А сегодня в 4 утра стреляли по Первомайску. Это люди рассказали, когда мы все покурить вышли из автобуса. Опять по Мирному населению. Когда это исчезнет, как страшный сон?.. Свои по своим. Только люди с больной психикой способны получать от этого "удовольствие". Когда будет мир?? Кому задать этот вопрос?" – заявила она в видео в Instagram.

Певица рассказала, что она приехала в Луганск и увидела в городе бедное население, но с "огнем в глазах". По словам Лолиты, таких эмоциональных людей она не видела давно и захотела им поклониться.

Напомним, Лолита разводится со своим мужем (пятым по счету) - спортсменом и тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.