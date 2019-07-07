Лолита пожаловалась на обстрел по пути на концерт в оккупированный Луганск

Исполнительница решила порадовать своим творчеством жителей захваченной Россией территории.
Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская по дороге на концерт в оккупированном Луганске едва не попала под обстрел в районе Дебальцевого.
"Дебальцево. А сегодня в 4 утра стреляли по Первомайску. Это люди рассказали, когда мы все покурить вышли из автобуса. Опять по Мирному населению. Когда это исчезнет, как страшный сон?.. Свои по своим. Только люди с больной психикой способны получать от этого "удовольствие". Когда будет мир?? Кому задать этот вопрос?" – заявила она в видео в Instagram.
Певица рассказала, что она приехала в Луганск и увидела в городе бедное население, но с "огнем в глазах". По словам Лолиты, таких эмоциональных людей она не видела давно и захотела им поклониться.
Дебальцево.. А сегодня в 4 утра стреляли по Первомайску. Это люди рассказали, когда мы все покурить вышли из автобуса. Опять по Мирному населению. Когда это исчезнет, как страшный сон?.. Свои по своим.. Только люди с больной психикой способны получать от этого "удовольствие". Когда будет МИР?? Кому задать этот вопрос? P.S. Доехали до Луганска. Люди живут очень бедно, но такого Радостного Огня в глазах, я не видела с прошлого века!!! Они Знают Цену каждого дня! Кланяюсь до Земли и обратно ?
Напомним, Лолита разводится со своим мужем (пятым по счету) - спортсменом и тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.