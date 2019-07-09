Иловайск: дата выхода и трейлер фильма про войну на Донбассе

Иловайск: дата выхода и трейлер онлайн / скриншот

B&H Film Distribution Company представила официальный трейлер фильма Иловайск, который снимался об боях за голод Иловайск в начале оккупации Донбасса Россией.

Лента основана на реальных событиях 2014 года. По сюжету командир штурмовой группы батальона "Донбасс" Бишут, раненный в бою за Иловайск, остается живым в оккупированном городе. Его разыскивает назначенный комендантом Иловайская российский офицер Рунков, желающий свести личные счеты.

Режиссер ленты - Иван Тимченко. Роли исполнили Тарас Костанчук, Анастасия Ренард, Руслан Сокольник, Сергей Дзялик, Олег Драч, Александр Мавриц, Евгений Ламах. В фильме также снялись реальные участники событий - ветераны батальона "Донбасс".

Иловайск смотреть онлайн трейлер фильма:

Премьера фильма состоится 29 августа 2019 года.