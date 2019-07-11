Очень странные дела 4 сезон: первые спойлеры сюжета

Очень странные дела 4 сезон: спойлеры / Netflix

Продюсеры, режиссеры и сценаристы сериала Очень странные дела братья Дафферы намерены снять не менее 5 сезонов сериала, и хотя 3 сезон только вышел в эфир, уже четко представляют себе план на 4 сезон.

События 4 сезона очень странных дел пройдут в других городах США и в СССР - в этот раз герои покинули пределы Хоукинса. Кроме того, будет раскрыта личность американца, который попал в плен к советам, а также интрига с Демогоргоном - как его изловили, держат "на привязи", и что с ним будет дальше.

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"Если предположить, что четвертый сезон увидит свет, то возникает справедливый вопрос — кто же тот американец из сцены после титров. И что они собираются делать с Демогоргоном. Очевидно, эти элементы будут играть большую роль в четвертом сезоне.

Третий сезон завершился разошедшимися сюжетными линиями. В продолжении мы планируем исследовать каждую из них", - поделились братья с западными СМИ.

Новый 4 сезон должен выйти либо в конце лета, либо осенью 2020 года - точную дату шоураннеры пока не назначили.