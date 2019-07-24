Мы 2020: что известно о новом фильме по мотивам романа Замятина

Кадр из фильма Мы / скриншот

Режиссер Гамлет Дульян снимает фильм антиутопию Мы с Егором Корешковым в главной роли.

Дульян готовит премьеру фильма к 100-летию выхода одноименного романа Евгения Замятина, по которому идут съемки.

Сюжет фильма Мы

Анонсированный Дульяном сюжет фильма слегка отличается от изначальной книги.

"После Великой Войны, которая привела к исчезновению практически всего населения планеты, прошло 200 лет. Остатки человечества живут в совершенном Едином Государстве. Несмотря на авторитарную систему, где у каждого жителя свой порядковый номер, униформа, стеклянные дома и секс по расписанию, в обществе царят счастье и гармония", - говорится в фабуле.

В книге, в отличие от нового фильма со сроками после войны дело обстояло по-другому. Если обратиться к краткому содержанию книги Мы, то нужно учесть, что в мире героев уже сложно было определить, когда общество было другого типа, когда существовали другие расы и другие государства - так манипулировали временем и знаниями "руководители" страны.

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Роман Мы Замятин написал в 1920 году. Краткое содержание Мы сводится к тому, что люди жили в огромном-городе государстве, и население исчислялось миллионами. За своими законами они не помнили, что за Стеной могут быть другие люди. Это история о трагической любви посреди антиутопии.

Гамлет Дульян Мы / кинопоиск

Главный герой - инженер Д-503 считает свою жизнь идеальной и воспевает ее, вкладывая все свои знания и талант в строительство сверхмощного космического корабля. По книге, этот корабль должен был нести послание с необходимостью вести таким образом жизни от землян в другие миры.

"Случайная" встреча с женщиной И-330 полностью переворачивает представление Д-503 о себе. Он с подлинным ужасом открывает в себе неконтролируемые древние порывы, чувства и страсти. А еще ему предстоит узнать, что есть те, кому не нравится существующий миропорядок и кто стремится разрушить последний оплот человечества на Земле — Единое Государство.

Егор Корешков / ОК.ру

В книге Замятина повествование переплетено с записями в дневнике Д-503, и он играет ключевую роль в сюжете - например, когда в дом приходит проверка правоохранителей. К тому же, создатели фильма отказались и от других особенностей - например того, что все люди ходили побритые совершенно налысо.

Дульян пообещал, что это будет особая экранизация, и он максимально много возьмет от книги Замятина Мы, потому что она, по его мнению, наглядно демонстрирует последствия человеческих поступков, и имеет важный посыл. Он тщательно анализировал роман Мы Замятина перед тем, как искать финансирование.

В фильме будут использоваться цитаты Замятина из книги Мы, а сценарий будет максимально соответствовать книге.

Мы Замятина - избранные цитаты

…инстинкт несвободы издревле органически присущ человеку…

Стены — это основа всякого человеческого…

Если они не поймут, что мы несем им математически безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми

Наши боги — здесь, с нами — в Бюро, в кухне, в мастерской, в уборной; боги стали, как мы: эрго — мы стали, как боги. И к вам, неведомые мои планетные читатели, к вам мы придем, чтобы сделать вашу жизнь божественно-разумной и точной, как наша..

Плохо ваше дело! По-видимому, у вас образовалась душа.

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Фильм Мы 2020 - актеры и роли

Егор Корешков - Д-503

Елена Подкаминская - И-330

Филипп Янковский - С-4711

Юрий Колокольников - Панда

Дмитрий Чеботарев - Р-13

Софья Донианц - О-90

Василий Копейкин - музыкант

Марьяна Спивак - А-2248

Андрей Ребенков - Доктор

Андрей Ребенков - К-850

Кроме того, в фильме сыграет также Сергей Иванюк, только пока что неизвестно, какую роль.

Елена Подкаминская / кинопоиск

Над сценарием работали - Александр Талал и Гамлет Дульян. Замятин также числится сценаристом фильма. Исполнительный продюсер - Семён Щербович-Вечер, режиссер - Гамлет Дульян.

Фильм Мы выходит на экраны 24 сентября 2020 года. Пока что у фанатов антиутопий и любителей Замятина есть время книгу Мы читать онлайн или в печатном виде, или скачать аудиокнигу Мы, чтобы прослушать на плеере.

Мы 2020 смотреть онлайн фичер картины:

Роман Мы повлиял на становление жанра антиутопия и творчество таких его представителей, как Олдос Хаксли и Джордж Оруэлл. Некоторые фильмы-антиутопии широко использовали похожие приемы в сюжетах Например, тема контроля эмоций - главная в фильме Эквилибриум.

В 1982 году в ФРГ вышла экранизация романа с Дитером Лазером в главной роли.

Отзывы о фильме Мы по мотивам романа Замятина преимущественно позитивные. Съемки фильма стартовали еще в 2018 году, и фичер-тизер, опубликованный 23 июля обнадеживающее подействовал на зрителей.

Гамлет Дульян отметил, что на июль 2019 съемки фильма уже завершены, и производится монтаж и обработка отснятых материалов.