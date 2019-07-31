Члены Rammstein смачно поцеловались взасос на концерте в Москве

Члены группы Rammstein Пауль Ландерс и Рихард Круспе устроили засос на сцене концерта в Лужниках, во время концерта в Москве.

Фото со смачным засосом появилось на официальной странице группы Rammstein в Instagram.

"Россия, мы любим тебя", - подписала фото комманда.

На подборке - снимки с концерта, который они отыграли вечером 30 июля.

На первом же фото - ребята с засосом. Для столь гомофобной страны, как Россия это настоящая диковинка.

В то же время, Тилль Линдеманн организовывает выходки в поддержку ЛГБТ-сообщества на своих концертах не в первый раз.

Например, неделю назад во время выступления в Польше фронтмен группы Тилль Линдеманн переправился через толпу в резиновой лодке, размахивая флагом Прайда в знак поддержки польского сообщества ЛГБТ, которые столкнулись с насильственными нападениями.

Читайте такжеМосквичи обокрали Maruv на концерте и потребовали выкуп

Как известно, в России закон о "пропаганде гомосексуализма" был принят в 2003 году. Его цель состоит в том, чтобы не допустить контакта детей с гомосексуализмом, делая незаконным представление любого гомосексуального акта как нормального. В документе говорится, что он направлен на защиту "традиционных ценностей" от "так называемой западной толерантности". В то же время, Европейский суд по правам человека не согласился с такой позицией, постановив, что закон усиливает стигматизацию, провоцирует гомофобию и дискриминирует уязвимое меньшинство, а также наносит вред детям.

Теперь остается ждать, как Кремль отреагирует на выходку самой популярной немецкой группы.