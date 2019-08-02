Гламурный Винник с винишком в руке обратился к одиноким волчицам

Олег Винник / Instagram

Повелитель волчиц певец Олег Винник, который также последние пару лет был судьей на Х-Факторе на СТБ, отпраздновал свой 46 день рождения на жарком острове, но не забыл про своих поклонников, и записал свою речь именинника.

Олег Винник в розовой футболочке и с бокалом белого игристого поблагодарил всех, кто писал ему поздравления, ходил на концерты и писал о нем каждый день, а видео с этими словами опубликовал в Instagram.

"Друзья! Вчера вы мне подарили много счастья и любови. Сегодня я отправляю свою любовь вам!!! Спасибо всем за ваши поздравления и пожелания", - написал Олег.

Он поблагодарил всех-всех-всех, в том числе все издательства, журналы и прочие СМИ за поздравления, и пожелал счастья и мира.

Винник поблагодарил друзей за праздник на острове и запустил шарики именинника с пожеланиями, после чего выпил свое шампанское.

К слову, в день рождения Винник выложил свое архивное фото в стиле 80-х и сделал признание о своем возрасте.

"Неважно, сколько тебе лет. Важно - на сколько ты себя чувствуешь. С каждым годом со все большим наслаждением чувствую вкус жизни", - подписал фото исполнитель.

Олег Винник / Instagram

Ранее сообщалось, что в Киевской области правоохранители обнаружили фанатку Винника, которая пошла на концерт Винника пешком из родного села, чем перепугала родственников, которые решили, что она пропала.